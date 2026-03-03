“Búsquenle, que no tengo nada que esconder”, señala Maru que su vivienda la construyó su marido

La gobernadora María Eugenia Campos Galván aclaró que no está pagando ninguna construcción inmobiliaria en la ciudad y que la vivienda a la que han llamado “mansión dorada” la realizó su esposo, el empresario Don Víctor Cruz Russek quien ya pasó a mejor vida.

Señaló que su esposo quizó construir esa vivienda para ella y para sus nietos, recordando que en vida, fue un reconocido empresario chihuahuense, destacado por su aportación a la industria ganadera y automotriz.

“No me la estoy construyendo, ya se construyó y me la construyó mi querido marido, que ya pasó a mejor vida. Todo mundo conocía a Víctor Cruz Russek en Chihuahua, un hombre de trabajo, un hombre honesto, un hombre visionario, empresario en la ganadería y en la industria automotriz. Y bueno, pues él dijo, quiero hacerle esta casa a mi vieja y a mis nietos para que aquí se la pasen y aquí vivan, y fue lo que hizo”.

Maru Campos señaló en entrevista para Ciro Gómez Leyva que ha llevado una vida limpia, cumpliendo con todas las declaraciones patrimoniales: “el que nada debe, nada teme. Por eso el tema de los misiles, Ciro, bueno, pues adelante, a ver, búsquenle, que no tengo nada que esconder”.