Buscan acercar Mesas Regionales de Seguridad a escuelas de Aldama y Aquiles Serdán

Con el objetivo de fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad, la Mesa Regional de Seguridad comenzó a trasladar sus reuniones fuera de las instalaciones oficiales y acercarlas directamente a las comunidades.

Durante la reunión realizada ayer en la Secundaria Número 17, ubicada al sur de la ciudad, cerca de la zona de Aquiles Serdán, se destacó la importancia de que los ciudadanos tengan un contacto más cercano con las autoridades encargadas de la seguridad.

La estrategia, explicó el comisario, surgió desde hace aproximadamente un mes con la propuesta de sacar las reuniones de los espacios habituales de seguridad, como las instalaciones de la Plataforma Centinela o los cuarteles militares, para llevarlas a escuelas y otros puntos de encuentro ciudadano.

Señaló que este acercamiento permite que la población conozca de primera mano el trabajo que realizan las corporaciones y, al mismo tiempo, genera condiciones para fortalecer la confianza y fomentar la denuncia.

“Sentir la seguridad cerquita al ciudadano ayuda mucho al tema de la confianza, la denuncia”, destacó.

Durante la reunión con directivos y docentes de la Secundaria Número 17, las autoridades pudieron conocer inquietudes directamente de la comunidad educativa y establecer acuerdos para atender las distintas necesidades relacionadas con la seguridad.

La intención es continuar con esta dinámica y llevar próximas sesiones a planteles educativos de Aldama y Aquiles Serdán, con el propósito de que las corporaciones de seguridad mantengan una presencia cercana a la población.

El funcionario consideró que esta estrategia representa una nueva forma de acercar a las autoridades a los ciudadanos, al permitir que las reuniones de seguridad no se concentren únicamente en instalaciones institucionales.

En materia de incidencia delictiva, también señaló que los indicadores relacionados con homicidios y robos mantienen una tendencia positiva, por lo que se buscará cerrar el año con resultados favorables.

La estrategia, agregó, continuará acompañada de acciones coordinadas entre las distintas corporaciones, con énfasis en la prevención, atención de denuncias y presencia territorial.