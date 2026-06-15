Buscan a pareja desaparecida en Atascaderos

Francisco Sáenz Soto, encargado de la Fiscalía General del Estado indicó que están en un operativo para localizar a una pareja desaparecida en la comunidad de Atascaderos.

En redes sociales circuló una pesquisa de Marina Álvarez Monzón de 52 años de edad, así como de Ignacio Alvarado de 53 años.

Trascendió que el pasado jueves a las 3 de la tarde salieron de su domicilio con rumbo al seccional de Atascaderos para cargar combustible, siendo la última hora de comunicación a las 6:57 cuando confirmaron que habían llegado al lugar.

Viajaban a bordo de una pick up Chevrolet Silverado de color azul, cabina y media.