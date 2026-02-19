¿Bufalucas dice adiós al del centro de la ciudad?

Un local más cierra sus puertas en el primer cuadro de la ciudad y se trata de Bufalucas, localizado a unos pasos del Palacio de Gobierno.

Se trata del local restaurantero ubicado en la calle Aldama #707 cerró sus puertas, hasta el momento se desconoce si se dio paso a una reubicación.

Por su parte la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) encabezado por Claudia Portillo López informó que se desconocen las causas de este cierre.

Cabe destacar que los cierres de comercios siguen al orden del día para el primer cuadro de la ciudad.