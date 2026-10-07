Buenísima noticia apertura de Puerto Palomas para la ganadería: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda mencionó que la próxima reapertura del cruce Puerto Palomas-Columbus representa una gran noticia para el sector ganadero.

Reiteró que Chihuahua es el principal exportador de ganado a nivel nacional por lo que la reapertura de la exportación representa un gran impacto en la derrama económica y la generación de empleo.

Fue el pasado 24 de septiembre cuando se reaperturó el cruce Santa Teresa-San Jerónimo y para el próximo 26 de octubre se espera la reactivación de Puerto Palomas.