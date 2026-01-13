BTS en CDMX: guía completa para comprar boletos en el Estadio GNP Seguros

Para poder tener acceso a la preventa de ‘ARMY members’, para comprar boletos para los conciertos de BTS en CDMX, deberás comprar una membresía.

Con el anuncio de los conciertos de BTS en CDMX, el fandom ARMY ha comenzado a preguntarse cómo pueden asegurar su lugar en la preventa ‘ARMY Membership’, para la cual es necesario ser miembro de la comunidad de BTS. Aquí te diremos todos los detalles sobre esta membresía, así como los pasos que debes seguir para comprar tus boletos.

¿Qué es la preventa ‘ARMY Membership’ y cómo te da acceso a la preventa para los conciertos de BTS?

Los conciertos de BTS en CDMX el próximo 7, 9 y 10 de mayo contarán con una preventa exclusiva para fans llamada ‘ARMY Membership’ a la cual tendrán acceso únicamente aquellos que compren una membresía a través del sitio web de Weverse shop.

El comprar una ‘ARMY membership’ te dará acceso al registro de la preventa de los conciertos en CDMX; sin embargo, no te asegura obtener boletos, aunque aumenta tus probabilidades de ver a BTS en vivo a diferencia de aquellos que opten por esperar la venta general.

La ‘ARMY Membership’ permite el registro a la preventa. (Getty Images)

Pasos por seguir para obtener una ‘ARMY Membership’

1. Ingresar a al sitio web de Weverse shop ( https://shop.weverse.io/es/home ) o descargar la aplicación Weverse: Connect with Artists en tu celular.

2. Crear una cuenta utilizando tu correo electrónico y nombre.

3. Unirte a la comunidad oficial de BTS, esto lo podrás realizar directamente en la app o en el sitio web.

4. Para comprar tu membresía deberás iniciar sesión en el sitio web de Weverse shop y buscar la membresía o puedes acceder a este link ( https://shop.weverse.io/es/shop/MXN/artists/2/sales/41599 ) y realizar tu compra directamente.

5. Una vez que compres tu membresía, podrás registrarte para la preventa a través de la sección de noticias de BTS en la app de Weverse o en su sitio web.

Las membresías son vendidas mediante Weverse, la empresa detrás de BTS y otras bandas de Kpop. (Getty Images)

Lo que se sabe hasta el momento sobre los boletos de los concierto de BTS

Si bien no se han revelado más detalles sobre los tipos de boletos y costos que éstos tendrán, se espera que cuesten entre $3,000 MXN y $25,000 MXN tomando en cuenta eventos de otras bandas de Kpop que se han realizado en el Estadio GNP Seguros.

Las fechas de preventa son:

· 22 de enero de 2026 a las 9:00 a.m. para las fechas del 7 y 9 de mayo de 2026,

· 23 de enero de 2026 a las 9:00 a.m. para la fecha del 10 de mayo de 2026.

La venta general para los tres conciertos será el sábado 24 de enero de 2026 a las 9:00 a.m.

Tanto la venta y la preventa para los conciertos de BTS en CDMX se realizará en enero. (Getty Images)

A pesar de que aún no existen muchos detalles sobre la venta de boletos para BTS en CDMX, los fanáticos del grupo de Kpop ha comenzado a comprar membresías en busca de aumentar sus probabilidades de conseguir boletos para el concierto.