Bruno Mars regresa con ‘The Romantic’, un álbum marcado por su inspiración latina

Después de una década de inactividad como solista, Bruno Mars hace su esperado regreso con The Romantic, su cuarto álbum de estudio.

El disco gira en torno al amor y reúne nueve canciones que recorren un amplio rango de géneros, desde el funk y el R&B hasta sonidos latinos que funcionan como un homenaje a distintas tradiciones musicales.

En particular, estos últimos llamaron la atención de sus seguidores, quienes rápidamente recordaron que el intérprete de “24K Magic” tiene raíces latinas, una herencia que ahora se refleja de forma más clara en diferentes canciones de esta nueva entrega.

‘Risk It All’ de Bruno Mars: el video con inspiración mexicana

Bruno Mars, cuyo nombre real es Peter Gene Hernández, nació en Honolulu. Su padre, Peter Hernández, es de ascendencia puertorriqueña, un origen que explica su cercanía con los ritmos latinos que atraviesan su nuevo álbum, The Romantic.

El ejemplo más destacado es “Risk It All”, tema que acompañó el lanzamiento del disco con un video musical cargado de simbolismos mexicanos, tanto en lo sonoro como en lo visual.

El video musical inicia con Bruno sentado frente a un muro azul, vestido con un traje rojo de bordados artesanales, portando una guitarra y acompañado por trompetas de mariachi.

Los músicos que aparecen a su lado en realidad pertenecen a la agrupación tapatía Los Criollos de Guadalajara, un elemento que refuerza el carácter auténtico del homenaje.

Durante el video también se puede apreciar una boda entre el cantante y una mujer, realizada en una iglesia católica con un estilo muy mexicano.

Veladoras, cruces, rosas, vitrales coloridos y figuras religiosas, entre ellas la Virgen de Guadalupe, construyen una narrativa visual que rinde tributo a la cultura latina y, en especial, a México.

La producción cuenta con locaciones en Guadalajara y Los Ángeles, un rasgo que se percibe en la historia que narra la vida en pareja de los protagonistas, desde su matrimonio hasta su cotidianidad juntos.

Las canciones de Bruno Mars con ritmos latinos

Uno de los aspectos más destacados del disco The Romantic es la capacidad que demuestra Bruno Mars para fusionar sonidos tradicionales con elementos contemporáneos, así como ritmos latinos con su estilo característico.

Además de “Risk It All” otras canciones del álbum exploran la misma línea. “Cha Cha Cha”, la segunda canción del disco, como su nombre lo indica, toma como base el género cubano y lo mezcla con toques de soul y disco, guiado por el verso “Ven y baila cha-cha-cha conmigo”.

Otro tema que subraya las raíces latinas del artista de 40 años es “Something Serious”, la séptima canción del álbum que une dos clásicos del rock latino setentero: “Low Rider” de War y una interpretación de Santana de la canción “Oye cómo va” del puertoriqueño Tito Puente.

Esto dio como resultado una canción con un ritmo muy dinámico que une los géneros de una manera única.

Aunque “God Was Showing Off” se inclina más hacia el groove y el funk, varios fans notaron el guiño latino en su conteo inicial en español.

Las demás canciones, aún cuando se mantienen dentro del estilo habitual de Bruno Mars, conservan la fusión de géneros que define a este disco, el cuarto álbum de estudio del músico.

Esta nueva faceta del cantante ha sorprendido a muchos de sus seguidores y confirma su versatilidad artística, consolidándolo una vez más como una de las figuras más influyentes de la industria musical actual.

