Brooklyn Beckham rompe el silencio sobre la pelea con sus papás: los acusa de “arruinar” su relación y manipularlo

Brooklyn Beckham acusa a sus papás de manipular la narrativa en los medios, priorizar la imagen pública sobre los lazos familiares y de haber interferido incluso en su boda con Nicola Peltz

Luego de meses de especulaciones, Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David y Victoria Beckham , publicó un extenso comunicado en redes sociales donde, por primera vez, da detalles sobre la ruptura con su familia y dejó claro que no quiere reconciliarse con ellos.

Brooklyn Beckham rompe el silencio sobre la pelea con sus papás y los acusa de “arruinar” su relación

Brooklyn Beckham, de 26 años, ha decidido hablar públicamente por primera vez sobre la disputa con sus padres, David y Victoria Beckham, en un comunicado extenso publicado en su cuenta de Instagram.

Como nunca, el mayor de los Beckham, sostuvo que ha guardado silencio durante años, pero que se vio forzado a contar su versión ante lo que considera una campaña de desinformación y una larga historia de conflictos internos.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo…”, escribió Brooklyn en su declaración, en la que además afirma: “No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”.

Brooklyn Beckham habla por primera vez sobre la pelea con sus papás. (Instagram)

El comunicado detalla una serie de episodios que, según Brooklyn, marcaron el deterioro de su relación familiar. Entre ellos, asegura que sus papás intentaron “sin cansancio arruinar” su relación con su esposa, Nicola Peltz, incluso mucho antes de su boda en 2022.

“Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron e intentaron sobornarme repetidamente para que renunciara a los derechos de mi nombre, lo que nos habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos. Se empeñaron en que firmara antes de la fecha de mi boda porque entonces se iniciarían los términos del acuerdo”, dijo.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. (Getty Images)

“Mi negativa afectó el día de pago, y desde entonces nunca me han tratado igual. Durante la planeación de la boda, mi mamá llegó a llamarme “malvado” porque Nicola y yo decidimos incluir a mi niñera Sandra y a la niñera de Nicola en nuestra mesa, ya que ninguna de ellas tenía esposo. Nuestros papás tenían sus propias mesas igualmente a la nuestra”.

Brooklyn Beckham habla por primerea vez sobre su disputa con sus papás. (Instagram)

‘No es parte de la familia’: las duras revelaciones de Brooklyn sobre el día de su boda

Brooklyn Beckham relata que su mamá canceló el diseño del vestido de Nicola Peltz en el último momento, lo que obligó a la pareja a buscar uno nuevo con urgencia, y que incluso se intentó presionarlo para que renunciara a los derechos de su apellido antes de casarse.

“Mi familia valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo. La marca Beckham es lo primero. El “amor” familiar se decide por cuánto publicas en las redes sociales o qué tan rápido dejas todo para aparecer y posar para una foto familiar, incluso si es a expensas de nuestras obligaciones profesionales. Nos hemos esforzado durante años por aparecer y apoyar en cada desfile de moda, cada fiesta y cada actividad de prensa para mostrar “nuestra familia perfecta”. Pero la única vez que mi esposa le pidió el apoyo a mi madre para salvar a los perros desplazados durante los incendios de Los Ángeles, mi madre se negó“, añadió.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Instagram/Nicola Peltz)

Otra de las acusaciones más sensibles fue la que menciona que, una noche antes de la boda, miembros de su familia le dijeron que su esposa “no era de sangre ni parte de la familia”, y que su mamá interfirió de forma incómoda durante el primer baile de casados frente a sus 500 invitados.

“Frente a nuestros 500 invitados a la boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde en el programa estaba planeado mi baile romántico con mi esposa, pero en cambio mi mamá estaba esperando para bailar conmigo. Bailó sobre mí de manera muy inapropiada delante de todos”, compartió.

Brooklyn Beckham habla por primera vez sobre su distanciamiento con su familia. (Getty Images)

Asimismo, el hijo mayor de los Beckham también critica lo que percibe como una constante manipulación mediática por parte de sus padres: “Mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones armadas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido parte integral de la vida en la que nací”.

“Mis padres me han controlado la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio. Mi esposa y yo no queremos una vida moldeada por la imagen, la prensa o la manipulación. Todos queremos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”, finalizó.