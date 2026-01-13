Brooklyn Beckham explica por qué decidió hablar con sus papás solo a través de abogados

Brooklyn Beckham reveló por qué tomó la decisión de comunicarse con sus papás Victoria y David solamente a través de abogados.

Brooklyn Beckham , el mayor de los hijos de David y Victoria Beckham, dio un paso radical en la crisis familiar que vive con sus padres al enviarles una carta legal en la que exige que cualquier comunicación se realice únicamente a través de sus abogados.

Brooklyn Beckham explica por qué decidió hablare con sus papás solo a través de abogados

La decisión, que desconcertó por completo a la conocida familia británica, se debe a un motivo que el propio Brooklyn y sus abogados describieron como una medida para proteger su salud mental tras sentirse invadido por la exposición pública de su vida personal.

Según fuentes cercanas, el chef y creador de contenido de 26 años tomó esta drástica decisión después de que sus reiteradas solicitudes de mantener las reconciliaciones de forma privada, y no en redes sociales, fueran ignoradas por sus papás.

Mia Regan, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Peltz Beckham y Nicola Peltz Beckham (Getty Images)

Brooklyn habría considerado que las publicaciones de David y Victoria en plataformas como Instagram, donde lo etiquetaron y compartieron imágenes de él sin su consentimiento, continuaron afectando su bienestar emocional.

La carta, enviada en verano de 2025, no tenía carácter jurídico obligatorio, sino que solicitaba que cualquier intento de contacto o acercamiento se manejara de manera discreta y profesional, lejos del escrutinio mediático. Sin embargo, tras interactuar con publicaciones suyas en redes, Brooklyn habría decidido bloquear a sus papás en dichas plataformas, intensificando el distanciamiento

Victoria, Brooklyn, Nicola y David Beckham (Instagram)

La razón de la ruptura entre Brooklyn Beckham y sus papás

El conflicto, según los informes, también refleja un desencuentro más profundo: Brooklyn siente que David y Victoria aún lo perciben como un hijo al que tratar como un niño, en lugar de un adulto independiente.

Además, medios británicos señalan que existe una frustración que Brooklyn siente debido a que muchos culpan a su esposa, la actriz Nicola Peltz, de influir en la ruptura familiar, una idea que él ha rechazado, calificándola de sexista y misógina.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Instagram)

Hasta ahora, ni David ni Victoria Beckham han ofrecido declaraciones públicas sobre la carta o la situación familiar, aunque amigos y allegados aseguran que la pareja sigue con la esperanza de una reconciliación.