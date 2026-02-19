Brinda CEAVE atención integral a familias desplazadas de Uruachi

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), Zona Occidente, llevó a cabo en la ciudad de Cuauhtémoc, una mesa de trabajo y atención integral con familias desplazadas provenientes del municipio de Uruachi.

A través de un enfoque multidisciplinario, la Comisión coordinó acciones para asegurar que la respuesta del Estado sea digna, ágil y efectiva.

Se brindó acompañamiento psicológico y asesoría jurídica inicial a las familias afectadas y a través del área de Gestión Social, activó los protocolos de asistencia para cubrir necesidades básicas inmediatas, evaluando cada caso particular para canalizar los apoyos correspondientes en materia de alimentación, salud y educación.

Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia, personal de la Comisión acompañó a las víctimas en la revisión y seguimiento de sus carpetas de investigación, verificando el estatus de sus denuncias y de la integración de carpetas de investigación.

La atención brindada hoy no representa un evento aislado, sino parte de una estrategia de seguimiento permanente para asegurar que ninguna familia se sienta en el abandono tras haber sido obligada a dejar su hogar.

“Nuestra labor es ser el puente entre la vulnerabilidad de las víctimas y la operatividad de la justicia. La instrucción es clara: dar seguimiento puntual a cada expediente y asegurar que las víctimas encuentren en esta Comisión un respaldo sólido para la reconstrucción de su proyecto de vida”, puntualizó la Comisionada Norma Ledezma.

Señaló que la CEAVE continuará trabajando de la mano con las familias, autoridades municipales y estatales para fortalecer los protocolos de atención y respuesta, priorizando siempre una atención digna, diferenciada y restauradora para todas las víctimas.