Brinda CEAVE acompañamiento a madres buscadoras en rastreo en Ávalos

“Hasta encontrarles, ni el tiempo ni la distancia detendrán la voluntad inquebrantable de traerles de vuelta a casa:” Norma Ledezma

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) brindó acompañamiento integral a madres buscadoras durante un operativo de rastreo realizado en la periferia sur de la Colonia Ávalos, con el objetivo de localizar indicios que conduzcan al paradero de Brenda Elvira Lechuga López.

​La intervención se centró en un perímetro estratégico donde apenas la semana pasada fue localizado el cuerpo de un hombre. Ante este hallazgo, las autoridades y familiares intensificaron las labores de búsqueda en el sector.

​Brenda Elvira Lechuga López fue reportada como desaparecida el pasado 8 de marzo de 2023. Desde entonces, su madre, acompañada por Justicia Para Nuestras Hijas A.C. (JPNH), ha liderado una lucha incansable por encontrarla, encabezando en esta ocasión la jornada de búsqueda en campo.

El operativo, impulsado por la JPNH, contó con un despliegue coordinado entre diversas instancias para garantizar la seguridad y la eficacia técnica de las labores, acudiendo mas de 30 personas pertenecientes a la Comisión de Víctimas, la Agencia Estatal de Investigación, Justicia para Nuestras Hijas A.C. y la participación activa en la exploración del terreno de madres buscadoras.

“La búsqueda de quienes nos faltan, es un compromiso irrenunciable que no conoce pausas; nuestra labor de localización es una prioridad absoluta que se mantiene activa y firme hasta encontrarles,” resaltó la Comisionada Norma Ledezma.

​La CEAVE y las autoridades presentes reafirmaron su compromiso de dar continuidad a estas acciones de búsqueda de manera permanente hasta lograr el esclarecimiento de los hechos.