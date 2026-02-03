Bravucona su forma de denostar a nuestras principales cartas a la gubernatura, dice dirigente estatal de Morena de Daniela Álvarez

La dirigente estatal de Morena, Brighite Granados, calificó de “un poco bravucona” la manera en que, dijo, su homóloga del PAN, Daniela Álvarez, “denosta” a sus “principales cartas” a la gubernatura de Chihuahua.

Esto en referencia a los calificativos por parte de la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en contra del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar y de la senadora Andrea Chávez, a quienes Álvarez llama “alcalde de la corrupción” y “senadora de la corrupción”.

Así lo dijo Granados de la Rosa al asegurar que en Morena “tenemos una forma de de dirigir nuestro partido muy distinta a la que tiene el PRI, a la que tiene Alejandro Domínguez en el PRI, que ahora le ruega al PAN que puedan ir juntos, diferente al PAN, a la dirigencia del PAN, que me parece que es hasta un poco bravucona su forma de gritar, de decir y denostar a nuestras principales cartas en el estado, creen que eso les va a funcionar”.

Además, la dirigente estatal morenista añadió que tanto Pérez Cuéllar como Chávez Treviño “son excelentes perfiles con grandes capacidades, que cualquiera de los dos va a ser un excelente trabajo representándonos o el que se sume de Morena, por supuesto, que la gente va a decidir mediante una encuesta quién nos represente”.

