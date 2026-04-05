Brandon Valenzuela debuta con Blue Jays y es mexicano 153 en MLB

El receptor sonorense Brandon Valenzuela hizo su debut en Grandes Ligas con los Toronto Blue Jays el domingo, pegando imparable en su primer turno al bate, para convertirse en el jugador nacido en México 153 en la historia de MLB.

Valenzuela, que debuta a los 25 años 185 días, es el cuarto pelotero de Hermosillo que debuta desde la temporada 2023, en que otros tres jugadores nacidos en México — Mexicali, Los Mochis y Tijuana– han aparecido en la “Gran Carpa”.

El cátcher de los Blue Jays, que fue activado el sábado al ser colocado su compatriota, el tijuanense Alejandro Kirk en la lista de lesionados por 10 días, apareció en el orden al bate como titular y noveno en el orden al bate en la derrota de 3-0 ante los Chicago White Sox.

En su primera aparición al bate en el tercer episodio, Valenzuela se encontró a Andrés Giménez corriendo en la inicial y pegó imparable al prado derecho ante los lanzamientos de Davis Martin para colocar a corredores en segunda y primer sin outs.

En sus siguientes dos turnos al bate en el Rate Field, de Chicago, se llevó sus primeros dos ponches. En la quinta, Martin lo ponchó para el primer out y en la séptima con corredores en primera y segunda, abanicó el tercer strike ante Bryan Hudson.

Primer turno, primer hit de Brandon Valenzuela en MLB. pic.twitter.com/j7wivaRpKF — MLB México (@MLB_Mexico) April 5, 2026

Al debutar con hit, es el segundo pelotero de Hermosillo en la historia que abre su carrera con imparable en su primera aparición en el plato, después del lanzador Elmer Dessens, quien debutó con Pittsburgh Pirates dado hit productor contra Pedro Martínez.

Valenzuela es el undécimo jugador nacido en Hermosillo que juega en Grandes Ligas, después de Francisco Barrios, Dessens, Erubiel Durazo, Luis Carlos García, Isaac Paredes, Luis González, César Salazar, Irving López, Alan Rangel y Omar Cruz.

La racha de años de nacidos en México que debutan en Grandes Ligas se alargó a 12, ya que desde la temporada 2015 ha debutado al menos uno por campaña, después de que en 2013 y 2014 no se registrara ningún debutante.

Con información de ESPN