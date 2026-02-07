Boris y Vico, los perros policías que entregaron sus vidas en cumplimiento de su deber

En la década de los noventas, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua por primera vez quedó en luto al perder al ejemplar Policía del grupo K-9 “Boris”, ultimado en cumplimento de su deber. Treinta años después, la DSPM vuelve a sufrir otra baja, arrebataron la vida de “Vico”.



Boris y Vico fueron asesinados al realizar su trabajo como policías. Ambos, ya forman parte del memorial de los más de 80 policías municipales caídos en cumplimiento de su deber.



Asalto en la refaccionaría

El desafortunado desenlace de Boris fue en los años 90s, así lo narraron a Entre Líneas, policías de la vieja escuela, quienes pasaron ese luto.

Se había reportado en aquel entonces un robo con violencia en la Refaccionaría Octavio Vázquez. Ante la tensión que causaba el atacante armado, reaccionó Boris y al poner nervioso al agresor, éste le propinó un disparo, acabando con su vida al instante.



Finalmente el responsable fue detenido, mientras que los elementos municipales sufrían la pérdida del compañero Boris. Se supo que el agresor salió tiempo después de ser detenido, su delito sólo fue por robo a mano armada.

Violencia familiar fuera de control

El jueves 5 de febrero el policía municipal Carlos Meléndez, de rodillas quedó al ver que su compañero —24/7– ya no tenía signos vitales.



“Vico” fue asesinado por un sujeto intoxicado a “machetazos”, luego de que acudieron a atender el llamado de emergencia por un caso de violencia familiar en La Cuadrilla del ejido El Fresno.

Vico al atacar al agresor, el cual representaba una amenaza para los presentes, recibió las heridas con el arma punzocortante, provocándole heridas profundas que hicieron que desangrara de inmediato. La respuesta contra este agresor fueron cuatro disparos, dejándolo herido.

Los policías presentes al ver a Vico sobre el suelo pidieron apoyo, sin embargo ya no se podía hacer nada más. “Vico ya está muerto”, se escuchó con llanto de dolor en esa estresante escena policial.

El responsable fue trasladado a un hospital dado que recibió disparos, ayer viernes, salió de cirugía por lo que ya fue puesto a disposición de la Fiscalía.

Mancha de sangre

De acuerdo con información de la DSPM, el policía expone más su vida cuando acude a atender casos de violencia familiar. En 2020, Iván Solorio, agente de academia fue asesinado cobardemente por un sujeto que violentaba a su familia, pero así, también en esta historia de la Policía de Chihuahua, antier tocó perder a “Vico”, al reaccionar contra otro violentador intoxicado por una droga.

Despedida con honores

Vico, al igual que Boris, en aquella época, será despedido con honores. Se le hará un homenaje el cual se tiene programado para la semana que entra, este será luego de que se elabore todo el proceso jurídico que lleva ya Fiscalía para que se haga justicia. Lo anterior lo confirmó el comisario de seguridad, Julio César Salas González.

”Vico” el héroe, reconoce el alcalde

“Vico mostró un gran heroísmo que quedará grabado para siempre en la memoria”, expresó el Alcalde Marco Bonilla ayer en un comunicado de prensa, al explicar que el canino no dudó ni un segundo al detener a un joven que presuntamente portaba un machete con la intención de herir a su familia.

Bonilla detalló que, a pesar de recibir heridas graves, Vico no retrocedió, pues su valentía permitió ganar tiempo valioso para que los elementos de la Policía Municipal neutralizaran la amenaza, salvaran vidas y evitaran una tragedia mayor.

A su vez, detalló que veterinarios y equipo médico hicieron lo posible por salvarlo, pero su cuerpo ya no resistió más. “En nombre de Chihuahua, rendimos honores a Vico: ejemplo de nobleza y entrega. Su legado de honor y lealtad vivirá por siempre en el corazón de Chihuahua, el cual protegió hasta su último aliento”, reconoció.

Finalmente, reconoció y resaltó la labor de sus compañeros, binomio y a todos los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal por su trabajo y servicio que no será olvidado. Además, ante dicha situación, se busca apoyar para presentar las denuncias correspondientes para que este hecho no quede impune.

Todo el peso de la ley, exigen colectivos

A través de un manifiesto difundido en redes sociales y dirigido a la ciudadanía, asociaciones civiles y autoridades, los colectivos señalaron que el fallecimiento de Vico no debe ser considerado únicamente como un caso de maltrato animal, sino como un ataque directo contra la seguridad pública, al tratarse de un agente activo que participaba en un operativo oficial.

En su pronunciamiento, los activistas destacaron que Vico contaba con adiestramiento especializado y fungía como servidor público, por lo que solicitaron a la Fiscalía General del Estado que su muerte sea investigada considerando su calidad de binomio policial, así como el contexto de violencia ejercida contra los elementos municipales durante la intervención.

Asimismo, hicieron un llamado a que se analice la posible existencia de agravantes, al tratarse de un ataque con arma blanca contra autoridades en ejercicio de sus funciones, y a que se garantice una reparación integral del daño, reconociendo la inversión, preparación y función operativa del ejemplar dentro de la corporación.

Los colectivos coincidieron en que la memoria de Vico debe ser honrada y reiteraron su exigencia de justicia, convocando a más asociaciones y ciudadanía a sumarse al llamado bajo la consigna de que la vida de un agente de seguridad no se mide por su especie.