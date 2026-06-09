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“Boris” tocó tierra esta madrugada entre los límites entre Guerrero y Oaxaca

A las 03:00 horas, tiempo de centro de México, el centro de tormenta tropical Boris tocó tierra entre los límites de Guerrero y Oaxaca. El sistema se ubicó aproximadamente a 25 kilómetros (km) al este-noreste de Punta Maldonado, y a 170 km al este-sureste de Acapulco, ambas localidades de Guerrero.

Presentó vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia nor-noroeste a 9 km/h.

Debido a las amplias bandas nubosas del sistema, se prevén en las siguientes horas lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Jalisco (sur), Colima, Michoacán (costa), Guerrero (sureste y este) y Oaxaca (oeste), y fuertes (de 25 a 50 mm) en Puebla (suroeste), Estado de México (oeste y suroeste), Ciudad de México y Morelos.

Asimismo, el sistema originará rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora (km/h) en las costas de Guerrero y Oaxaca, de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima.

Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las
recomendaciones de Protección Civil.

Se mantiene la zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical, desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

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