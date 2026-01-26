Bonilla y el apoyo en la región sur-Cruz y Luisa María-Otro “estate quieto” a Andrea-Las “machuchonas”

El que anduvo de gira este fin de semana en la región sur del estado es el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, quien aprovechó que el viernes tuvo un evento de trabajo en Parral como presidente de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, cuyo anfitrión fue su homólogo parralense Chava Calderón.

Después del evento oficial, Bonilla Mendoza se reunió con militantes y simpatizantes panistas de los municipios de López, Coronado, Matamoros, Allende, Santa Bárbara, San Francisco del Oro y Guachochi, con los cuales se comprometió a seguir trabajando y no claudicar de cara al 2027, pues las encuestas lo colocan como el favorito para abanderar la causa del PAN como candidato a la gubernatura.

******

Ya que andamos con suspirantes a la gubernatura, otro que también estuvo fuera del municipio que gobierna es el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, quien desde el viernes viajó a Oaxaca para participar en la llamada Escuela Municipalista de Morena, evento partidista al que fueron convocados los alcaldes de extracción morenista y que fue encabezado por la dirigente nacional Luisa María Alcalde.

Ahí, Pérez Cuéllar aprovechó para reunirse en corto con la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, encuentro que presumió con fotos en sus redes sociales, esto después del descalabro que implicó la renuncia de la directora administrativa del DIF Municipal, cuñada de su esposa Rubí Enríquez, tras la denuncia interpuesta por la dirigencia estatal del PAN, que acusó, otra vez, a la administración del juarense por presuntos actos de nepotismo, ya que no es la primera ocasión que este tipo de denuncias son interpuestas por los panistas, los cuales deberán liquidar el adeudo del predial si es que quieren quedar a mano.

******

Para no soltar a los morenistas que pretenden ser candidatos a la gubernatura, a quien le fueron ratificadas las medidas cautelares en su contra por los presuntos actos anticipados de campaña es a la senadora Andrea Chávez, y es que el Tribunal Estatal Electoral concluyó que efectivamente, las ambulancias con la imagen de la senadora juarense representan actos anticipados y por ende la legisladora deberá abstenerse de exhibirlas como tal, luego de la denuncia que el año pasado también interpusiera la dirigencia estatal del PAN que preside Daniela Álvarez, cuyas denuncias han surtido el efecto deseado contra los punteros en las encuestas para quedarse con la candidatura morena a la gubernatura.

******

Y si de aspirantes a candidaturas en el 2027 se trata, este fin de semana sonaron los teléfonos fijos y celulares no precisamente para levantar una encuesta, más bien lo hicieron para promocionar el trabajo del secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya. Al contestar, una voz señalaba que se está reduciendo la delincuencia con la labor de Loya al frente de la SSPE, cuestión que puede ser corroborada a través de las más recientes cifras respecto a homicidios dolosos y el regreso a la tranquilidad en municipios como Guachochi.

******

Ante la incoherencia, lo que sin duda levantó un sinfín de críticas debido a ello, los que optaron por devolver las camionetas de lujo y blindadas, cuyo costo ascendía a 1.7 millones de pesos por cada una, son lo ministros de la nueva súper Corte, la del “pueblo”. Y es que tras el escándalo que implicó para los ministros del bienestar, esos que llegaron con el 10 por ciento de participación ciudadana y que se jactaban de austeros, al presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, no le quedó de otra que ordenar la devolución de las Cherokees, pues si algo criticó el Tlatoani tabasqueño cuando andaba duro y dale con la reforma judicial, fueron precisamente las camionetas machuchonas en las que se trasladaban los anteriores ministros, por lo que adquirir unas todavía más machuchonas para los ministros “del pueblo”, resultó en una incoherencia tan grande como la hipocresía de quienes se jactan de vivir con 200 pesos en la cartera.