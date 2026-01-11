Black Mirror no termina: Netflix confirma una octava temporada

Black Mirror no termina. Netflix acaba de confirmar que estrenará una octava temporada.

Hay buenas noticias para los fans de Black Mirror, ya que la serie de Netflix tendrá una nueva entrega.

Netflix confirma octava temporada de Black Mirror

La plataforma de streaming Netflix decidió renovar Black Mirror para una temporada más.

Dicha noticia fue confirmada por Charlie Brooker, creador de la serie, en un entrevista para Netflix TUDUM.

Según Brooker, la serie será “más Black Mirror que nunca”. Además, adelantó que llegará “justo a tiempo para que la realidad la alcance”.

Cabe resaltar que el anuncio de Black Mirror 8 llega en un momento importante.

Esto porque la temporada 7 está nominada a los Globos de Oro 2026 en la categoría de Mejor Serie Limitada o Antología.

Fecha de estreno de la octava temporada de Black Mirror en Netflix

Hasta ahora, se desconoce la fecha de estreno en Netflix de la octava temporada de Black Mirror.

La trama de la serie también permanece en la incógnita; sin embargo, se espera que continúa explorando temas relacionados con la tecnología y la sociedad.

Todo con el estilo y tono que ha caracterizado a Black Mirror a lo largo de los años.

El propio Charlie Brooker insinuó que la nueva entrega retrataría el mundo actual que vivimos.

Desde su lanzamiento en 2011 en Channel 4 y su posterior llegada a Netflix, Black Mirror se ha consolidado como una de las series favoritas del público.

Su temporada anterior regresó a la esencia de las primeras temporadas, por lo que sus seguidores celebraron dicha situación.