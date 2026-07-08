Bernie Sanders exige detener guerra con Irán; advierte que conflicto no fortalecerá a EU

El senador estadunidense, Bernie Sanders, criticó este miércoles al presidente, Donald Trump, por declarar terminado el alto el fuego con Irán a menos de un mes de su entrada en vigor y advirtió que reanudar el conflicto no fortalecerá a Estados Unidos.

En un mensaje publicado en la red social X, el legislador por Vermont acusó que Trump involucró al país en una guerra “basada en mentiras” y ahora decidió reiniciar las hostilidades.

“Reiniciar su imprudente guerra con Irán no hará más fuerte a Estados Unidos. Costará más vidas y desperdiciará más dinero de los contribuyentes”, escribió Sanders.

El senador concluyó su mensaje con un llamado a detener el conflicto al exigir: “pongan fin a esta guerra”.

Estados Unidos llevó a cabo otra ronda de ataques contra Irán horas después de que Trump dijera que los recientes ataques iraníes contra barcos en el estrecho de Ormuz señalaban el fin del alto el fuego.