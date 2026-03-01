Benny Blanco, esposo de Selena Gomez, enfrenta burlas virales y aclara rumores sobre su higiene personal

El productor musical Benny Blanco respondió con humor a la polémica viral que surgió en redes sociales por la apariencia de sus pies, luego de que usuarios aseguraran que lucían “sucios” durante el estreno de su podcast Friends Keep Secrets.

Días después de que el tema se volviera tendencia en Internet, el músico acudió como invitado a Jimmy Kimmel Live, donde defendió públicamente su higiene personal.

Benny Blanco responde a la polémica viral por sus pies sucios

Benny Blanco decidió responder públicamente a la inesperada polémica viral que surgió en redes sociales tras la difusión de un video en el que sus pies fueron calificados como “sucios” por los fans. La controversia escaló hasta involucrar a su esposa, Selena Gomez, con usuarios incluso pidiéndole que se divorciara de él. Ante la ola de comentarios, el músico abordó el tema con humor durante su visita a Jimmy Kimmel Live, donde defendió su higiene personal y convirtió el momento viral en una escena cómica en televisión nacional.

“Tengo unos pies estupendos”, insistió Blanco durante la entrevista, después de que el presentador mencionara que los fans habían reaccionado intensamente al episodio viral.

Para demostrarlo, el productor incluso se quitó el zapato frente a las cámaras: “¡Que alguien me acerque el pie! ¡Miren eso!”, dijo mientras mostraba la planta del pie al público.

Jimmy Kimmel no dejó pasar el momento y le pidió que enseñara completamente la planta, que también se veía limpia. Entre risas, Blanco respondió: “Mira ese pie limpio. Mira eso. ¿Es broma?”, comentó el artista de 37 años mientras recibía aplausos del estudio.

La controversia comenzó días antes, cuando Benny Blanco grababa su nuevo podcast junto a su amigo y rapero Lil Dicky, cuyo nombre real es David Andrew Burd, y Kristin Batalucco. En el video, varios espectadores aseguraron notar suciedad en la planta de sus pies.

Durante el programa nocturno, Lil Dicky salió en defensa de su coanfitrión y explicó el contexto: “Fue el primer día que filmamos algo, así que el equipo entraba y salía”.

Esposo de Selena Gomez es criticado por su falta de higiene

Jimmy Kimmel respondió en tono bromista: “Entonces, ¿dices que los pisos de Dave no están limpios?”, a lo que el rapero aclaró: “Ese día, estaban sucios. Ya sabes cómo se ponen los pisos”.

El presentador incluso sugirió una idea inesperada: “Deberías crearte un OnlyFans para eso”, bromeó Kimmel. “¡Gracias, gracias!”, respondió Blanco entre risas.

La situación escaló en redes sociales cuando algunos usuarios comenzaron a involucrar a su esposa, la cantante Selena Gomez , con quien contrajo matrimonio en septiembre pasado.

Entre los comentarios que circularon en línea se leía: “No puedo creer que ella le permita tocarla”. “LITERALMENTE ¿POR QUÉ se casaría con él entre todos los hombres del mundo?”. Otro usuario escribió: “Eso es repugnante, no sé cómo Selena lidia con esto”, mientras que alguien más añadió: “Selena necesita divorciarse de él y encontrar a alguien mejor”.

No es la primera vez que Blanco genera conversación por sus hábitos personales. En noviembre de 2024, el productor admitió que no se ducha diariamente. “Algunas personas que conozco se duchan dos o tres veces al día, pero siento que los aceites de la piel no tienen tiempo de rejuvenecerse y volverse jugosos”, declaró entonces a People.

La polémica, lejos de afectar al músico, terminó convirtiéndose en otro momento viral que Blanco abordó con humor y autocrítica frente a la audiencia.