Benny Blanco detalla sus hábitos de higiene tras críticas por sus ‘pies sucios’

Benny Blanco enfrentó las críticas hacia sus ‘pies sucios’ que se hicieron virales. Aseguró que siempre huele bien.

Los hábitos de higiene del productor musical Benny Blanco han dado de qué hablar desde que se hicieron virales imágenes de sus pies sucios durante la grabación del podcast Friends Keep Secrets.

Tras la controversia y durante una conversación con Ed Sheeran, Lil Dicky (Dave Burd) y Kristen Batalucco, en su más reciente episodio de su podcast este 10 de marzo, Benny Blanco habló a detalle sobre su rutina de baño.

Benny Blanco detalla su rutina de baño

Durante el episodio, Benny Blanco saco el tema de higiene y le preguntó a Ed Sheeran acerca de su rutina de baño.

Getty Images (Jon Kopaloff/Getty Images for BMI)

-“¿Te bañas todos los días?”, preguntó.

-“Si, de hecho, en ocasiones o casi siempre me baño dos veces al día”, respondió Ed Sheeran.

“¿En serio?”, respondió Blanco, de 38 años.

“Siento que soy como tú: parezco alguien que no huele bien”, bromeó Sheeran. “Pero en realidad eres la persona que mejor huele que conozco”.

Getty Images (Kevin Winter)

“Lo sé, huelo bien”, dijo Blanco con una sonrisa en evidente referencia a las críticas. “Y nunca [huelo mal], o sea, incluso si no me baño…”, dejó la frase inconclusa, antes de que Batalucco hiciera un gesto hacia Blanco y le pidiera oler sus manos. Batalucco olfateó a Blanco y Burd, de 37 años, dijo que “siempre huele bien”.

“La gente solía decir que tengo un olor particular”, comentó Burd sobre su propio aroma. “Decían que no es ni bueno ni malo. Simplemente tienes un olor. Y eso me parecía muy inquietante”.

Getty Images (Emma McIntyre/Getty Images for SiriusXM)

“A veces sí apestas”, respondió Blanco. Batalucco entonces animó a Sheeran a oler los ombligos de Burd y de Blanco para comparar los olores.

“Eso huele como a ano”, dijo Sheeran sobre el ombligo de Burd. “Tráiganme algo que me quite ese olor”.

Blanco intervino: “El mío no huele a nada”.

Getty Images (Kevin Winter/Getty Images)

Los pies sucios de Benny Blanco

En el primer episodio del pódcast, que se estrenó el 24 de febrero, Blanco apareció sentado en el sofá de Burd con los pies sucios ante la cámara. En la sección de comentarios de YouTube iniciaron las críticas y la imagen rápidamente se viralizó por la red.

Un usuario escribió: “Buen pódcast, lávate los pies, Benny, y lava el piso”.

Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording A)

Otro agregó: “Esos pies necesitan que los enjuaguen con una manguera”.

“¡¡¡BENNY!!! ¡ESOS PIES TAN SUCIOS! ¡TE ADORO!”, comentó otra persona. Otro usuario escribió: “¿Los pies sucios de Benny? ¡No puedo esperar para ver el siguiente episodio! ¡NOT!”.

Después de la controversia, Selena Gomez compartió un dulce video en el que besa sus pies. “Me enamoro más y más de ti cada día, mi amor”, escribió.

Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Días después, el 26 de febrero, Burd y Blanco asistieron como invitados al show Jimmy Kimmel Live! y no pudieron ignorar la polémica. Blanco mostró su pie limpio cuando el presentador mencionó los comentarios sobre el incidente.

“Dave y Benny están aquí… hay algo que surgió mientras la gente veía su show multimedia”, dijo Jimmy Kimmel, de 58 años. “La gente parece estar fascinada con la idea de que los pies de Benny están muy sucios”.

Luego, en pantalla se mostró una foto de los pies sucios de Blanco. “Yo también lo noté, Jimmy”, dijo Burd.

Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images,)

Blanco se defendió. “Antes que nada, es culpa del lugar”, declaró. “No es mía”. “Tengo unos pies geniales”, añadió el músico de Eastside, mientras se quitaba un calcetín para mostrar su pie limpio. “Que alguien haga zoom a mi pie”. “Miren ese pie limpio”, continuó Blanco. “¿Están bromeando?”.

En una entrevista con People en 2024, Blanco habló sobre sus hábitos de higiene y admitió que no se baña todos los días.

“Tampoco creo en lavarte el cabello con shampoo o usar acondicionador todo el tiempo”, dijo en ese momento. “Algunas personas que conozco se bañan dos o tres veces al día, pero siento que los aceites de la piel no tienen tiempo de regenerarse y volver a ponerse jugosos”, añadió.