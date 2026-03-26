BdeM quita el freno; reduce la tasa de interés a 6.75%

Ciudad de México. Contrario a lo esperado por el mercado, la junta de gobierno del Banco de México (BdeM) tomó la decisión de disminuir en un cuarto de punto porcentual la tasa de interés, con lo que pasó de 7 a 6.75 por ciento.

Se trató de una decisión dividida y en sentido opuesto a lo esperado por la mayoría de los analistas del sector financiero, quienes anticipaban que la tasa de referencia se mantuviera en su nivel de 7 por ciento.

“La junta de gobierno, con la presencia de todos sus miembros, decidió por mayoría reducir en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 6.75 por ciento”, indicó el banco central en su anuncio sobre la política monetaria.

La tasa de referencia o de interés es el instrumento que marca el costo al que se financian empresas y familias.

Esta tasa tiene efectos directos en el precio del dinero dentro de la economía. A partir de ella se determinan los réditos de créditos como los hipotecarios, automotrices y de consumo, así como los rendimientos para quienes ahorran o invierten, de modo que cualquier ajuste termina por reflejarse en las finanzas de hogares y empresas.

La decisión se da en un entorno en el que la inflación repuntó por encima de 4.5 por ciento en la primera quincena de marzo, mientras persisten riesgos externos, como la prolongación del conflicto bélico en Medio Oriente, que mantiene presiones sobre los precios de energéticos.

“La junta de gobierno juzgó que la postura monetaria alcanzada sería apropiada para enfrentar los retos derivados de una prolongación y escalamiento del conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones”.

Panorama y pronósticos

El banco central recordó que desde la última decisión, la inflación general subió a 4.63 por ciento en la primera quincena de marzo, impulsada por el componente no subyacente, mientras la subyacente se mantuvo sin cambios. En un entorno de incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente y debilidad económica, señaló que “no hay evidencia de efectos de segundo orden derivados de las medidas impositivas”.

Asimismo, el BdeM ajustó al alza sus pronósticos de inflación para 2026 por mayores presiones en precios volátiles y servicios, aunque mantiene que convergerá a la meta en 2027. “Dicho ajuste es resultado principalmente de una trayectoria más elevada para la inflación no subyacente”, precisó, y advirtió que el balance de riesgos se mantiene al alza.

Argumentos de la decisión

Ante este panorama “la junta de gobierno juzgó apropiado en esta ocasión continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario. Consideró los niveles observados del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y el grado de restricción monetaria que se ha implementado”.

“Hacia delante, conforme la evolución de las condiciones macroeconómicas y financieras lo amerite, la junta de gobierno valorará la pertinencia y el momento de realizar un recorte adicional a la tasa de referencia”.

Para futuras decisiones, aclaró, tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación y se mantendrá atenta a la evolución de las condiciones externas.

¿Cómo votaron?

De acuerdo con el comunicado, a favor de la decisión estuvieron la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, y los subgobernadores José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo.

Mientras que a favor de mantener la tasa en su nivel de 7 por ciento votaron los subgobernadores Galia Borja Gómez y Jonathan Heath.