Bayer Leverkusen y Arsenal empatan 1-1 en ida de octavos de ‘Champions’

Leverkusen. El Arsenal, que había llegado a octavos de Champions como líder de la fase de liga con pleno de victorias, empató (1-1) este miércoles en su visita el Bayer Leverkusen, un resultado que deja las espadas en alto para la vuelta en Londres en una semana.

El conjunto alemán se adelantó en un saque de esquina, la especialidad de los Gunners, con un gol de cabeza de Robert Andrich (46′), pero los hombres de Mikel Arteta lograron la igualada al transformar un penal Kai Havertz, antiguo jugador del Bayer, en el minuto 89.