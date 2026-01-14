Banco Mundial recorta a 1.3% su pronóstico para el PIB de México; segundo menos dinámico de Latam

El Banco Mundial ajustó a la baja su expectativa de crecimiento para la economía mexicana y ahora anticipa avance de 1.3% para el Producto Interno Bruto (PIB) de este año.

Esta previsión se encuentra debajo de 1.6% que estimaron en enero del año pasado y de 1.4% que proyectaron para en su actualización de octubre.

De acertar con las proyecciones, la economía mexicana quedará como una de las dos menos dinámicas en América Latina y el Caribe, apenas arriba de Trinidad y Tobago, para la que estiman un avance de 0.3% en el PIB.

Al interior del informe Global Economic Prospects, donde actualizaron sus previsiones mundiales de crecimiento, explicaron que “las disputas en curso y la revisión pendiente del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) seguirá afectando a la inversión y el comercio”.

En el mismo documento observaron que el desempeño esperado para la economía mexicana, parte de una base muy baja de actividad en el 2025, que estiman alcanzó un progreso positivo de 0.2 por ciento.

El economista jefe de Citi para América Latina, Ernesto Revilla, precisó en entrevista que parte del lastre para el crecimiento mexicano el año pasado, fue la recesión de la inversión; en la firma privada coinciden con Banco Mundialal estimar que el PIB del 2025 alcanzó un avance de 0.2 por ciento.

De acuerdo con los expertos de Banco Mundial, el mejor desempeño esperado para México resulta de la boyante demanda de Estados Unidos que también se reflejará en otros socios comerciales.

Con estos pronósticos, México hilará tres años creciendo debajo de la media regional que en el 2026 conseguirá una expansión de 2.3 por ciento.

Socios latinoamericanos de México crecerán más

Los expertos del Banco Mundial advirtieron que “las economías de bajos y altos ingresos enfrentarán un desafío de proporciones históricas en la creación de empleo”. Reto que se debe abordar en un momento poco propicio, donde las relaciones comerciales se están reconfigurando.

Acerca del comercio, destacaron que “la notable resiliencia de la economía mundial a las tensiones comerciales y la incertidumbre política, reflejó la concentración anticipada de las cadenas de suministro globales”. Pero advirtieron que a medida que se desvanezcan estos apoyos, la actividad mundial y creación de empleo se moderará”.

En el detalle de la información anticiparon que la primera economía de la región Brasil, registrará una desaceleración este año que le llevará a crecer a una tasa de 2%, que es inferior a 2.2% que proyectaron en junio y al desempeño del PIB en el 2025 que consideran fue 2.3 por ciento.

Al revisar el desempeño de los principales socios comerciales de México en la región, de la Alianza del Pacífico, se observa que Colombia, Perú y Chile tendrán un desempeño más dinámico que México en este año y el próximo.

Prevén que la economía más dinámica del grupo será Colombia, con un crecimiento de 2.6% para este 2026 y de 2.8% para el 2027. Seguirá Perú, con un avance de 2.5% para éste y el próximo año.

Y al final del grupo, pero aún arriba de México quedará Chile a quien anticipan un avance de 2.2% para el 2026 y de 2.1% para el 2027.

EU, el más dinámico de las avanzadas y China, desacelerando

Según los cálculos del BM, la primera economía del planeta, Estados Unidos, observará un crecimiento de 2.2% este año, que dista de 1.6% que pronosticaron en junio, y sigue debajo del 2.3% que anticipaban al iniciar 2025.

El escenario para la segunda economía del mundo, China, sigue siendo de una moderación, pues consideran que registrará un PIB de 4.4% para el 2026.

Esta tasa de crecimiento es superior a 4% que proyectaron ellos mismos en junio, pero sería el más bajo desde el 2023.

PIB global, el más bajo desde 1960

En cuanto a la economía global, estimaron que registrará un crecimiento que fluctuará entre 2.6 y 2.7% entre éste y el próximo año.

Se trata de un desempeño que calificaron de “sombrío”, al resultar “insuficiente para reducir la pobreza extrema y crear empleos donde más se necesitan”.

“Si se materializan los pronósticos económicos de esta década, será la tasa más baja de crecimiento desde la década de 1960 (…) el crecimiento de la década del 2020 no ha sido precisamente la marea creciente que levanta a todos los barcos (…) ha sido fuente de divergencia en los niveles de vida de las economías de bajos y altos ingresos”, alertaron.

Estas tendencias no pueden explicarse por la mala suerte, señalaron. “Demasiados países en desarrollo reflejan errores de política evitables. Como deja claro este informe, estas economías estaban mejor preparadas para afrontar la crisis financiera mundial del 2009, que la recesión del Covid 19, de hecho, estaban mejor preparadas que las economías de altos ingresos”.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también divulgará su actualización de pronósticos para el G-20 la semana entrante.