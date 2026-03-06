Balean a ciclista tras altercado vial en Villas del Rey

Un hombre de aproximadamente 25 años resultó lesionado por arma de fuego la tarde de este viernes, luego de un altercado vial registrado en calles de la colonia Villas del Rey.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Antony Quinn e Imperio, donde la víctima circulaba a bordo de una bicicleta cuando, tras una discusión con los ocupantes de un vehículo Nissan March de color gris, presuntamente fue agredido a balazos.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los disparos impactó en el tobillo del ciclista, quien logró retirarse del lugar y llegar hasta un tianguis cercano para pedir ayuda a comerciantes y ciudadanos que se encontraban en el sitio.

Testigos realizaron el llamado al número de emergencias, por lo que al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, así como agentes de la célula de seguridad, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y recabaron información sobre los presuntos agresores.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron las primeras atenciones al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital Central para recibir atención médica especializada.

Las autoridades implementaron un operativo en el sector para tratar de localizar el vehículo involucrado, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.