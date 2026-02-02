Bad Bunny se lleva el Álbum del año: lista completa de ganadores de los Premios Grammy 2026

La última edición de los Premios Grammy ha estado protagonizada por la fuerte crítica al Gobierno de Donald Trump, ya desde la alfombra roja, donde figuras (luego premiadas) como Lady Gaga han posado con una chapa en el lazo que llevaba en el pelo en la que se podía leer ‘ICE out’ (fuera ICE). También Billie Eilish ha lanzado un mensaje en defensa de los migrantes, recordando que “nadie es ilegal en tierra robada”, aunque la palma se la llevó Bad Bunny, que al subirse al escenario recordó que “no somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos”. Los tres están en la lista de ganadores de la noche (no sólo por su clara postura política):
Grabación del año – Premios Grammy 2026
GANADOR – luther, de Kendrick Lamar con SZA
APT., de Rosé y Bruno Mars
The Subway, de Chappell Roan
Abracadabra, de Lady Gaga
WILDFLOWER, de Billie Eilish
Anxiety, de Doechii
Manchild, de Sabrina Carpenter
DtMF, de Bad Bunny
Álbum del año – Premios Grammy 2026
GANADOR – DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny
CHROMAKOPIA, de Tyler y The Creator
MUTT, de Leon Thomas
GNX, de Kendrick Lamar
MAYHEM, de Lady Gaga
Let God Sort Em Out, de Clipse, Pusha T y Malice
Man’s best friend, de Sabrina Carpenter
SWAG, Justin Bieber
Canción del año – Premios Grammy 2026
GANADORA – WILDFLOWER
Manchild
luther
Golden
DtMF
APT.
Anxiety
Abracadabra
Mejor artista nuevo – Premios Grammy 2026
GANADORA – Olivia Dean
Lola Young
Alex Warren
Leon Thomas
sombr
Addison Rae
The Marias
KATSEYE
Productor del año (no clásica) – Premios Grammy 2026
GANADOR – Cirkut
Sounwave
Blake Mills
Dijon
Dan Auerbach
Escritor del año (no clásica)- Premios Grammy 2026
GANADORA – Amy Allen
Laura Veltz
Tobias Jesso Jr.
Jessie Jo Dillon
Edgar Barrera
Mejor interpretación pop solista – Premios Grammy 2026
GANADORA – Messy, de Lola Young
The Subway, de Chappell Roan
Disease, de Lady Gaga
Manchild, de Sabrina Carpenter
DAISIES, de Justin Bieber
Mejor interpretación pop dúo o en grupo – Premios Grammy 2026
GANADORES – Defying Gravity, de Cynthia Erivo y Ariana Grande
30 for 30, de SZA con Kendrick Lamar
APT., de Rosé y Bruno Mars
Gabriela, de KATSEYE
Golden, de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna y REI AMI
Mejor álbum pop vocal – Premios Grammy 2026
GANADORA – MAYHEM, de Lady Gaga
I’ve tried everything but therapy (part 2), de Teddy Swims
Something beautiful, de Miley Cyrus
Man’s best friend, de Sabrina Carpenter
SWAG, de Justin Bieber
Mejor grabación dance/electrónica- Premios Grammy 2026
GANADORA – End of summer, de Tame Impala
VOLTAGE, de Skrillex
SPACE INVADER, de KAYTRANADA
Victory Lap, de Fred Again, Skepta y PlaqueBoyMax
No Cap, de Disclosure y Anderson .Paak
Mejor grabación de pop dance – Premios Grammy 2026
GANADORA – Abracadabra, de Lady Gaga
Illegal, de PinkPantheress
Just Keep Watching (F1, The Movie), de Tate McRae
Midnight Sun, de Zara Larsson
Bluest Flame, de Selena Gómez y benny blanco
Mejor álbum dance/electrónica – Premios Grammy 2026
GANADOR – EUSEXUA, de FKA twigs
F*** U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3, de Skrillex Inhale/Exhale, de RÜFÜS DU SOL Fancy That, de PinkPantheress Ten Days, de Fred Again.. Mejor grabación remezclada (no clásica) - Premios Grammy 2026 GANADORA - Abracadabra (Gesaffelstein Remix), de Gesaffelstein y Lady Gaga Golden - David Guetta REM/X Galvanize A Dream's a Dream - Ron Trent Remix Don't forget about us Mejor interpretación rock - Premios Grammy 2026 GANADOR - Changes (Live from Villa Park) back to the beginning, de YUNGBLUD Mirtazapine, de Hayley Williams NEVER ENOUGH, de Turnstile The Emptiness Machine, de Linkin Park U Should Not Be Doing That, de Amyl and the Sniffers Mejor interpretación metal - Premios Grammy 2026 GANADOR - BIRDS, de Turnstile Soft Spine, de Spiritbox Emergence, de Sleep Token Lachryma, de Ghost Night Terror, de Dream Theater Mejor canción rock - Premios Grammy 2026 GANADORA - As Alive As You Need Me To Be, de Trent Reznor y Atticus Ross Zombie NEVER ENOUGH Glum Caramel Mejor álbum rock - Premios Grammy 2026 GANADOR - NEVER ENOUGH, de Turnstile Idols, de YUNGBLUD From Zero, de Linkin Park I quit, de HAIM private music, de Deftones Mejor interpretación de alternativa - Premios Grammy 2026 GANADOR - Alone, de The Cure Parachute, de Hayley Williams mangetout, de Wet Leg SEEIN' STARS, de Turnstile Everything Is Peaceful Love, de Bon Iver Mejor álbum de alternativa - Premios Grammy 2026 GANADOR - Songs of a lost world, de The Cure Ego Death At A Bachelorette Party, de Hayley Williams moisturizer, de Wet Leg DON'T TAP THE GLASS, de Tyler y The Creator SABLE, fABLE, de Bon Iver Mejor interpretación de R&B - Premios Grammy 2026 GANADORA - Folded, de Kehlani Heart of a woman, de Summer Walker MUTT (Live from NPR's Tiny Desk), de Leon Thomas It depends, de Chris Brown y Bryson Tiller YUKON, de Justin Bieber Mejor interpretación de R&B tradicional - Premios Grammy 2026 GANADOR - VIBES DON'T LIE, de Leon Thomas Crybaby, de SZA LOVE YOU TOO, de Ledisi UPTOWN, de Lalah Hathaway Here we are, de Durand Bernarr Mejor canción de alternativa - Premios Grammy 2026 GANADORA - Folded YES IT IS Overqualified It Depends Heart of a woman Mejor álbum de R&B progresivo - Premios Grammy 2026 GANADOR - BLOOM, de Durand Bernarr Come As You Are, de Terrace Martin y Kenyon Dixon Access All Areas, de FLO LOVE ON DIGITAL, de Destin Conrad Adjust Brightness, de Bilal Mejor álbum de R&B - Premios Grammy 2026 GANADOR - MUTT, de Leon Thomas Escape Room, de Teyana Taylor The Crown, de Ledisi Why Not More?, de Coco Jones BELOVED, de GIVEON Mejor interpretación de rap - Premios Grammy 2026 GANADOR - Chains & Whips, de Clipse, Pusha T & Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams Darling, I, de Tyler y The Creator con Teezo Touchdown tv off, de Kendrick Lamar y Letfty Gunplay Anxiety, de Doechii Outside, de Cardi B Mejor interpretación de rap melódico - Premios Grammy 2026 GANADOR - luther, de Kendrick Lamar y SZA Somebody Loves Me, de PARTY NEXTDOOR y Drake WeMaj, de Terrace Martin y KEnyon Dixon con Rapsody Wholeheartedly, de JID con Ty Dolla $ign y 6Lack Proud of me, de Fridayy y Meek Mill Mejor canción de rap - Premios Grammy 2026 GANADORA - tv off TGIF Sticky The Birds Don't Sing Anxiety Mejor álbum de rap - Premios Grammy 2026 GANADOR - GNX, de Kendrick Lamar CHROMAKOPIA, de Tyler y The Creator God Does Like Ugly, de JID GLORIOUS, de GloRilla Let God Sort Em Out, de Clipse, Pusha T & Malice Mejor álbum de poesía leída - Premios Grammy 2026 GANADOR - Words For Days Vol. 1, de Mad Skillz Saul Williams meets Carlos Niño & Friends At Treepeople, de Saul Williams, Carlos Niño & Friends Pages, de Omari Hardwick & Anthony Hamilton Black Shaman, de Marc Marcel A Hurricane in Heels: healed people don't act like that (partially recorded live @City Winery & other places), de Queen Sheba Mejor interpretación de jazz - Premios Grammy 2026 GANADOR - Windows - Live, de Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade All Stars Lead To You - Live, de Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold y Rachel Eckroth Four, de Michael Mayo Peace of Mind / Dreams come true, de Samara Joy Noble Risa, de Lakecia Benjamin con Immanuel Wilkins y Mark Whitfield Mejor álbum vocal de jazz - Premios Grammy 2026 GANADOR - Portrait, de Samara Joy Live at Vic's Las Vegas, de Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold y Rachel Eckroth Fly, de Michael Mayo We Insist 2025!, de Terri Lyne Carrington y Christie Dashiell con Weedie Braimah, Milena Casado, Morgan Guerin, Simon Moullier y Matthew Stevens Elemental, de Dee Dee Bridgewater y Bill Charlap Mejor álbum de jazz instrumental - Premios Grammy 2026 GANADOR - Southern Nights, de Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore Fasten Up, de Yellowjackets Spirit Fall, de John Patitucci con Chris Potter y Brian Blade Belonging, de Branford Marsalis Quartet Trilogy 3 (Live), de Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade Mejor álbum de jazz conjunto - Premios Grammy 2026 GANADOR - Without Further Ado, vol 1, de Christian McBride Big Band Some Days Are Better: The Lost Scores, de Kenny Wheeler Legacy con la Orquesta de la Real Academia de Música de Jazz y la orquesta Frost Lights on a satellite, de Sun Ra Arkestra Basie Rocks!, de Deborah Silver y The Count Basie Orchestra Lumen, de Danilo Pérez con Bohuslän Big Band Orchestrator Emulator, de The 8-Bit Big Band Mejor álbum de jazz latino - Premios Grammy 2026 GANADOR - A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, de Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard, de Miguel Zenón Quartet Mundoagua - Celebrating Carla Bley, de Arturo O'Farrill y The Afro Latin Jazz Orchestra The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico, de de Arturo O'Farrill y The Afro Latin Jazz Orchestra con Pedrito Martónez, Daymé Arocena, Jon Faddis, Donald Harrison y Melvis Santa Le Fleur de Cayenne, de Paquito D'Rivera y Madrid-New York Conection Band Mejor álbum de jazz alternativo - Premios Grammy 2026 GANADOR - LIVE-ACTION, de Nate Smith Blues Blood, de Immanuel Wilkins Ride into the Sun, de Brad Mehldau Keys to the City Volume One, de Robert Glasper honey from a winter stone, de Ambrose Akinmusire Mejor álbum de pop vocal tradicional - Premios Grammy 2026 GANADOR - A Matter of Time, de Laufey The Secret of Life: Partners, volume 2, de Barbra Streisand Harlequin, de Lady gaga Who Believes in Angels?, de Elton John y Brandi Carlile The Gift of Love, de Jennifer Hudson Wintersongs, de Laila Biali Mejor álbum instrumental contemporáneo - Premios Grammy 2026 GANADOR - Brigthside, de ARKAI Shayan, de Charu Suri Just Us, de Bob James y Dave Koz BEATrio, de Béla Fleck, Edmar Castañeda y Antonio Sánchez Ones & Twos, de Gerald Clayton Mejor álbum de teatro musical - Premios Grammy 2026 GANADOR - Buena Vista Social Club, de Marco Paguia, Dean Sharenow & David Yazbek Maybe Happy Ending Just In Time Gypsy Death Becomes Her Mejor interpretación de country en solitario - Premios Grammy 2026 GANADOR - Bad As I Used to Be (F1-The Movie) Somewhere Over Laredo I Never Lie Good News Nose On The Grindstone Mejor interpretación de country en dúo o grupal - Premios Grammy 2026 GANADOR - Amen, de Shaboozey y Jelly Roll Honky Tonk Hall of Fame, de George Strait y Chris Stapleton Love Me Like You Used To Do, de Margo Price y Tyler Childers Trailblazer, de Reba McEntire, Miranda Lambert y Lainey Wilson A Song to Sing, de Miranda Lambert y Chris Stapleton Mejor canción de country - Premios Grammy 2026 GANADORA - Bitin' List, de Tyler Childers A Song to Sing Somewhere Over Laredo I Never Lie Good News Mejor álbum de country tradicional - Premios Grammy 2026 GANADOR - Ain't In It For My Health, de Zach Top Hard Headed Woman, de Margo Price On What A Beautiful World, de Willie Nelson American Romance, de Lukas Nelson Dollar a Day, de Charley Crockett Mejor álbum de country contemporáneo - Premios Grammy 2026 GANADOR - Beautiful Broken, de Jelly Roll Postcards from Texas, de Miranda Lambert Evangeline vs. The Machine, de Eric Church Snipe Hunter, de Tyler Childers Patterns, de Kelsea Ballerini Mejor interpretación de música tradicional estadounidense - Premios Grammy 2026 GANADOR - Beautiful Strangers, de Mavis Staples Richmond on the James, de Alison Krauss y Union Station Crimson And Clay, de Jason Isbell Ancient Light, de I'm with her LONELY AVENUE, de Jon Batiste con Randy Newman Mejor interpretación de 'americana' - Premios Grammy 2026 GANADOR - Godspeed, de Mavis Staples Horses, de Jesse Welles That's gonna leave a mark, de Molly Tuttle Poison in my well, de Maggie Rose y Grace Potter Boom, de Sierra Hull Mejor canción de música tradicional estadounidense - Premios Grammy 2026 GANADORA - Ancient light, de Sarah Jarosz, Aoife O'Donovan y Sara Watkins Spitfire Middle Foxes In The Snow BIG MONEY