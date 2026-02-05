Bad Bunny, Green Day, Charlie Puth y el cartel musical completo —y oficial— del domingo del Super Bowl LX

Sin importar la polémica y los disgustos que causó la elección de Bad Bunny como acto principal del show de medio tiempo del Super Bowl, más artistas suman sus voces a la oferta musical del domingo.

El Super Bowl LX tiene el potencial para ser recordado como una celebración deportiva y musical con una profunda carga social y política gracias a un cartel de artistas que combina historia, cultura e impacto mediático encabezado por Bad Bunny.

Y si bien no hay nada más estadounidense que una final de la NFL, la presencia del Conejo Malo confirma que este partido dejó de ser —desde hace mucho tiempo— un mero encuentro deportivo y se consagra como uno de los shows más globales e influyentes gracias al peso que recibe la música y los artistas que la aportan; y el line up de este domingo promete mucho.

Bad Bunny está listo para hacer historia en el Super Bowl

El astro puertorriqueño Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX, convirtiéndose en el primer artista latino e hispanohablante en liderar este icónico segmento como solista.

Su nombramiento fue anunciado en septiembre de 2025 y desde entonces ha generado debate, admiración e incluso un reacciones políticas que reflejan las tensiones socioculturales que se viven en la actualidad en Estados Unidos.

Todo listo para que Bad Bunny haga historia en el Super Bowl LX (Ishika Samant/Getty Images)

Bad Bunny llegará al Levi’s Stadium de Santa Clara, California en la cima de su carrera. Ganador de múltiples Grammys, artista más escuchado en plataformas globales y con una colección de éxitos que han dado un nuevo rostro al pop mundial.

Apoyo latino:

Su show promete ser íntegramente en español —un gesto importantísimo en este momento para la representación cultural en Estados Unidos— y un tributo directo a sus raíces.

Desde que se confirmó, Bad Bunny ha hecho declaraciones que han contribuido a generar expectativa con rumbo a su presentación en el halftime show.

Bad Bunny llega al Super Bowl en su mejor momento (Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording A)

Durante la entrega de los premios Grammy criticó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), llamando a reconocer la humanidad y dignidad de las comunidades inmigrantes y latinoamericanas, y afirmando que la lucha ante el odio debe hacerse “con amor”.

Estas palabras han alimentado tanto la celebración de sus seguidores como la crítica de los sectores conservadores, al punto de que organizaciones políticas de ultraderecha organizaron un show paralelo como respuesta a su presencia en el evento.

Artísticamente, Bad Bunny es conocido por fusionar reggaetón, trap y ritmos caribeños con letras que oscilan entre lo íntimo y lo sociopolítico, lo que se tradujo, gracias a su más reciente disco Debí Tirar Más Fotos, en hacerse acreedor a tres Grammys, incluido el del Álbum del Año, el primero completamente en español en llevarse este reconocimiento en la historia de los premios.

Artistas que tocarán en el Super Bowl

Además del show de medio tiempo de Bad Bunny, un cartel de artistas estadounidenses se presentarán antes del inicio del partido de la final de la NFL, como arranque del domingo y como parte de la ceremonia protocolaria previa a la patada inicial del encuentro entre los Seahawks y los Pats.

Green Day será la encargada de abrir la celebración por los 60 años del evento deportivo más visto del mundo, en una noche donde la música vuelve a ser protagonista tanto dentro como fuera del estadio (Insta@lopezdoriga)

El punk rock de Green Day será el ritual previo al Super Bowl LX

Antes de que el balón vuele y llegue Bad Bunny al centro del campo, Green Day será el encargado de inaugurar la jornada con un show previo al inicio del partido.

La legendaria banda de punk rock estadounidense —compuesta por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool— representa una voz crítica al sistema y al gobierno estadounidenses desde hace décadas, con himnos como “American Idiot” que han condenado la política y la alienación social de su país.

La participación de Green Day se entiende como un guiño generacional que busca conectar con los fanáticos clásicos del rock y del Super Bowl.

La fiesta comienza el domingo con Green Day (Instagram@rockenmexico)

Su energía musical y postura crítica, algo que han expresado tanto en letras como en entrevistas a lo largo de su carrera, prometen un momento tan histórico como la misma ceremonia.

Charlie Puth cantará el Himno Nacional de Estados Unidos en la ceremonia previa al Super Bowl LX

El espectáculo musical del Super Bowl comienza mucho antes del medio tiempo, con una serie de interpretaciones que especialmente este año mezclan tradición, inclusividad y reconocimiento de diversas herencias culturales.

El cantante, compositor y productor Charlie Puth será el encargado de interpretar el Himno Nacional de Estados Unidos, “The Star-Spangled Banner”, un momento que el propio artista ha descrito como un sueño y un reto vocal de proporciones históricas.

Charlie Puth cantará el himno nacional de Estados Unidos en la ceremonia previa al Super Bowl LX (Mike Coppola/Getty Images)

Brandi Carlile, cantautora con 11 premios Grammy, interpretará “America the Beautiful”, una pieza considerada profundamente patriótica y repleta de emotividad, que es vista como un segundo himno para los estadounidenses.

Coco Jones, actriz y cantante nominada al Grammy, entregará “Lift Every Voice and Sing”, conocido como el himno afroamericano y símbolo de la resiliencia y esperanza de las comunidades negras de Estados Unidos.

Charlie Puth, Coco Jones y Brandi Carlile se presentarán antes del inicio del Super Bowl LX (Ishika Samant)

Cada una de estas actuaciones contará con intérpretes de Lengua de Señas: Fred Beam (ASL) acompañará el himno nacional con Charlie Puth; Julian Ortiz hará lo propio con “America the Beautiful”. Por otra parte, la encargada de interpretar el show de Bad Bunny a lenguaje de señas será la puertorriqueña, Celimar Rivera Cosme, quien ya ha colaborado anteriormente con Benito.