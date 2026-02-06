¡Aviso! Por accidente vial permanecerá apagado alumbrado público del R. Almada y calle 38

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 6 de febrero del 2026 El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, informa que debido al accidente vial registrado la noche de este viernes sobre el Periférico R. Almada, a la altura de la calle 38 y Misión de Santa Bárbara, permanecerá apagado el sistema de alumbrado público en ese punto, luego de que resultara afectada la infraestructura de la subestación que suministra energía a aproximadamente 10 postes.

Actualmente se realizan las revisiones correspondientes para determinar los daños y llevar a cabo los procedimientos necesarios que permitan la reposición del transformador, poste y gabinete afectados.

El Gobierno Municipal trabaja para restablecer el servicio a la brevedad posible y solicita a quienes transitan por la zona hacerlo con precaución, ya que el área permanecerá con baja iluminación temporalmente.