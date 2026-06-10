Avanza construcción de gaza de incorporación en Teófilo Borunda y Periférico de la Juventud; registra 28% de avance

-Esta obra mejorará la conectividad en uno de los cruces con mayor flujo vehicular de la ciudad

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 10 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con la construcción de la gaza de incorporación de la avenida Teófilo Borunda al Periférico de la Juventud, una obra estratégica impulsada por el alcalde Marco Bonilla para fortalecer la movilidad y agilizar la circulación en uno de los puntos con mayor aforo vehicular de Chihuahua Capital.

Actualmente, los trabajos registran un avance físico del 28 por ciento. En los distintos frentes de obra se realizan excavaciones profundas, habilitado y colocación de acero de refuerzo, así como colados de concreto para las cimentaciones y estructuras que darán soporte a la nueva infraestructura vial.

De manera paralela, continúan las labores de fabricación del arco que formará parte distintiva de esta obra, además de los trabajos de modernización de la línea de agua potable ubicada en la lateral del Periférico de la Juventud, acciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios en la zona.

La construcción de esta gaza permitirá mejorar la conectividad entre importantes corredores viales de la ciudad, reduciendo tiempos de traslado y brindando mayor seguridad y fluidez a quienes diariamente transitan por este sector.

Por ello, el Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a circular con precaución en las zonas de trabajo, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal operativo.

Con obras como esta, la administración encabezada por Marco Bonilla reafirma su compromiso de impulsar infraestructura moderna y funcional que permita a las familias pasar menos tiempo en el tráfico y más tiempo juntas, porque las molestias son temporales, pero los beneficios serán permanentes.