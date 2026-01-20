Avanza amparo de Francisco Sánchez contra regalo de petróleo a la dictadura cubana; se resolverá en juzgado especializado

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, informó que el amparo que promovió ante los juzgados federales para frenar el regalo de petróleo a la dictadura cubana, fue remitido a los Juzgados de Distrito especializados en materia administrativa en la Ciudad de México.

Francisco Sánchez informó que esto responde que el recurso se trata de un tema de especialización al aplicarse la ley de hidrocarburos y tendrá que resolverse por un juzgado especializado.

Asimismo, remarcó, se trata de un acto de traición en virtud de que ese recurso corresponde a los mexicanos y donde, por ejemplo, si el dinero regalado a la dictadura cubana se invirtiera en Chihuahua, a cada chihuahuense le corresponderían 46 mil pesos.

“Seguiremos en esta lucha para evitar este saqueo, esta traición a la patria, entregando nuestros recursos naturales a una dictadura”, declaró.