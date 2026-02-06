Avanza al 29% construcción de puente Nogales e Industrias

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con la construcción del Paso Superior en la vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias, el cual registra un avance del 29 por ciento respecto a su desarrollo total.

Entre los trabajos que actualmente se llevan a cabo se encuentran el cimbrado y colado de las distintas columnas que sostendrán la estructura, así como el armado de rampas en los cuerpos norte y sur, lo que representa un avance significativo en esta obra para beneficio de más de 350 mil ciudadanos.

Este, forma parte de tres soluciones viales estratégicas que incluyen también el Paso Superior en la carretera Chihuahua–Aldama y avenida Fuerza Aérea, así como la Gaza de Incorporación en avenida Teófilo Borunda y periférico de la Juventud, las cuales se construyen de manera simultánea y estarán concluidas antes de finalizar la actual administración.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a respetar los señalamientos preventivos, así como a mantenerse informada a través de los canales oficiales de comunicación para atender cualquier aviso vial, reiterando que las molestias son temporales pero los beneficios permanentes.