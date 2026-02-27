Avanza 28% meta de Revalidación Vehicular en la entidad

José de Jesús Granillo Vázquez, titular de la Secretaría de Hacienda informó que el último corte sobre el pago de la Revalidación Vehicular arroja un avance del 28 por ciento en la meta establecida.

Destacó que son casi 600 mil pagos, 70 por ciento de ellos a través de medios alternos y 30 por ciento por ventanillas de Recaudación de Rentas.

El secretario mencionó que en la ciudad de Chihuahua se tiene un avance del 28 por ciento con 188 mil movimientos mientras que en Juárez del 25 por ciento con 200 mil trámites.

Agregó que el próximo sábado se abrirán las principales ventanillas de Recaudación de Rentas para quienes quieran aprovechar el último día de descuentos de febrero.