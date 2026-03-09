Australia concede asilo a cinco jugadoras de la selección de Irán

Wellington. Australia concedió asilo a cinco integrantes de la selección femenina de futbol de Irán tras finalizar su participación en la Copa Asiática, informó el ministro australiano de Asuntos Internos, Tony Burke.

Las mujeres fueron trasladadas desde su hotel en Gold Coast, Australia, “a un lugar seguro” por agentes de la Policía Federal Australiana en las primeras horas de la mañana del martes, hora local. Allí se reunieron con Burke y se finalizó la tramitación de sus visas humanitarias, explicó el ministro a periodistas en Brisbane horas después.

“A las otras integrantes del equipo les digo que la misma oportunidad está ahí. Australia ha acogido en su corazón a la selección femenina de futbol de Irán”, manifestó Burke.

El anuncio de Burke se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera a Australia que concediera asilo a cualquier integrante del equipo que lo quisiera.

La selección iraní llegó a Australia el mes pasado para la Copa Asiática Femenina, antes de que comenzara la guerra de Irán. El equipo quedó eliminado del torneo durante el fin de semana y enfrentaba la perspectiva de regresar a un país bajo bombardeo.