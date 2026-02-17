“Aunque a veces la unidad no es unanimidad, hemos cerrado filas con las dirigencias”: Villalobos tras Consejo Político Estatal del PRI

Luego de que el sábado se llevara a cabo el Consejo Político Estatal del PRI, el diputado local e integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Revolucionario Institucional, José Luis Villalobos, reiteró que han cerrado filas con las dirigencias y que “la unidad es lo más importante, aunque a veces la unidad no es unanimidad”.

“Nosotros somos un partido institucional, disciplinado, respetuoso, vertical. Esperaremos, primero, a que se den los tiempos en los que se expide la convocatoria, que debe ser en los próximos días. Yo lo digo abierta y directamente. Nosotros hemos cerrado filas con nuestro dirigente nacional Alejandro Moreno y hemos cerrado filas desde la responsabilidad del partido y la responsabilidad legislativa, también con la dirigencia estatal que encabeza Alejandro Domínguez”, recalcó Villalobos García.

Asimismo, el legislador priista añadió que “hemos hecho equipo, hemos construido acuerdos al interior de nuestro partido para poder transitar y avanzar. También hay que entender que está muy próximo el proceso electoral y tenemos que nosotros construir unidad al interior del partido. Si bien somos un partido vivo, lo he dicho de manera reiterada, en el que se vale disentir, en el que se vale hacer planteamientos distintos a los que a veces se plantean desde las dirigencias, también creo que es bien importante la unidad en un año importante en el que tenemos que hacer trabajo político y territorial fuerte para ser una opción política en el 2027 en Chihuahua y en todo el país”.

“Sin duda, aunque a veces la unidad no es unanimidad. Lo importante es Chihuahua, lo más importante es el partido, lo más importante es ser una oferta política competitiva, rentable, que pueda ofrecerle a los chihuahuenses, una propuesta de gobierno real, una propuesta de gobierno que nos permita proyectar hacia futuro estabilidad, gobernabilidad, y eso es lo que quiere hacer el PRI para Chihuahua nuevamente en 2027”, enfatizó.