Aumentó Policía Municipal 68% las detenciones por narcomenudeo de enero a septiembre de 2026

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 13 de octubre de 2026.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) registró un incremento del 68% en las detenciones por narcomenudeo durante el periodo de enero a septiembre de 2026, en comparación con los mismos meses de 2025, lo que representó 523 detenidos más.

Al cierre de septiembre, la Policía Municipal ya había superado el total de detenciones por este delito registrado durante todo 2025. Este resultado corresponde al acumulado de los primeros nueve meses de 2026, no únicamente a las detenciones de septiembre.

La DSPM mantiene las acciones de prevención y vigilancia en la capital para detectar posibles conductas delictivas y poner a las personas detenidas a disposición de la autoridad competente, encargada de determinar su situación jurídica.