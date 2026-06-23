Aumentan restricciones para festejo mundialista; gobieno busca inhibir consumo de alcohol en la calle

Ciudad de México. El Gobierno capitalino reforzará las medidas de logística y seguridad para el partido entre la selección mexicana y Chequia, con el despliegue de más de 30 mil servidores públicos y una estrategia especial para inhibir el consumo de alcohol en la vía pública y aglomeraciones en torno al Ángel de la Independencia, a fin de evitar riesgos e incidentes mayores durante las celebraciones mundialistas.

Entre las nuevas acciones se encuentra la restricción temporal para la venta de bebidas alcohólicas para llevar en colonias del Centro Histórico, desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 07:00 horas del jueves y la instalación de 30 mega pantallas adicionales de transmisión gratuita, desde el Zócalo hasta la Diana Cazadora, con tres escenarios masivos: Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución.

Se contempla, además, la colocación de 756 contenedores para la separación de residuos en 252 puntos estratégicos, de los cuales 600 se ubicará en Paseo de la Reforma, donde también se instalarán 180 baños móviles y se desplegarán brigadas de limpieza, protección civil y atención médica.

Descentralizar a los aficionados

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que la Ciudad de México llega al tercer partido de la Copa Mundial con “saldo blanco” en los operativos realizados hasta ahora a pesar de los multitudinarios festejos, que se han ido incrementando conforme va ganando la selección mexicana.

Reconoció que para el encuentro deportivo de este miércoles ya no se tiene la presión de las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), pero se requiere descentralizar las concentraciones de los aficionados, sobre todo jóvenes, para evitar riesgos. “Queremos que la alegría se multiplique en plazas, calles y avenidas. Que se distribuya por toda la ciudad para garantizar la seguridad de todas y todos”, señaló.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, explicó que la restricción para la venta de bebidas alcohólicas en las colonias del Centro Histórico, Juárez, Tabacalera, San Rafael y Cuauhtémoc es sólo para llevar y no para el consumo dentro de restaurantes y bares con licencia.

A su vez, el secretario de Movilidad, Ulises García Nieto anunció la ampliación del servicio de Metro, Metrobús y Tren Ligero hasta la 1:00 de la madrugada del jueves, así como habilitación de 600 unidades de transporte para el desalojo de aficionados del estadio y se mantendrán rutas especiales de apoyo conectadas con las principales líneas de transporte masivo.

Roberto García Ortiz

En materia de seguridad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que se desplegarán 56 mil elementos en toda la capital. De ellos, 7 mil 500 estarán destinados al operativo del estadio; 3 mil 275 al FIFA Fan Fest del Zócalo y 4 mil 200 al corredor de Paseo de la Reforma.

El funcionario detalló que se reforzarán las acciones contra la reventa de boletos, se instalarán filtros de revisión en accesos al Zócalo y se mantendrán operativos de vigilancia mediante patrullajes, videovigilancia y ciberpatrullaje.

En tanto, la secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño, detalló que en los tres grandes escenarios en el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución, se realizarán conciertos y actividades artísticas.

También destacó la participación de más de 2 mil 500 artistas en la zona de la Última Milla del estadio y calificó el despliegue como el más grande realizado por la ciudad para acompañar un evento deportivo.