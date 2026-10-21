Atropellan y matan a adulta mayor en la avenida Tecnológico

Una mujer de aproximadamente 60 a 65 años murió tras ser atropellada por el conductor de un Mercedes-Benz C180 gris, en el cruce de la avenida Tecnológico y la calle Encino, en la colonia Satélite.

El accidente ocurrió cuando la mujer intentaba cruzar la intersección y fue embestida por el vehículo, cuyo impacto la lanzó hasta el segundo carril de la transitada avenida. La víctima perdió la vida en el lugar a consecuencia de las lesiones sufridas.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y efectuar las diligencias necesarias para determinar cómo ocurrió el atropello y deslindar responsabilidades.

Debido al fatal percance, fueron cerrados dos carriles del lado derecho de la avenida Tecnológico, en sentido de sur a norte, lo que generó congestionamiento vehicular en la zona.