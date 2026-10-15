Atropellan a mujer en la Juan Escutia y Tecnológico

Una mujer de 50 años de edad resultó con un fuerte golpe en su pierna izquiera leugo de ser atropellada por la conductora de un vehículo Nissan March.

Los hechos ocurrieron cuando la lesionada cruzaba el paso peatonal de la avenida Tecnológico, a la altura de la avenida Juan Escutia, entre la estación del Bowí y Plaza Providencia.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron para brindarle los primeros auxilios a la lesionada, sin ser necesario su traslado a un hospital mientras que agentes de la Policía Vial se encargaron de realizar el reporte correspondiente.