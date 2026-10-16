Atiende Gobierno Municipal reportes por lluvias registradas durante la madrugada en Chihuahua Capital

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de octubre de 2026.- Ante las lluvias registradas durante la madrugada de este viernes en Chihuahua Capital, el Gobierno Municipal, a través de sus diferentes dependencias, activó labores de atención y respuesta a diversos reportes ciudadanos relacionados con inundaciones, acumulación de agua, afectaciones en viviendas y vehículos.

Entre las principales incidencias atendidas por el Heroico Cuerpo de Bomberos, destaca el colapso de una barda de aproximadamente dos metros de altura en un domicilio de la colonia San Carlos, debido a la presión del agua acumulada por las lluvias. El incidente ocasionó únicamente daños materiales, sin personas lesionadas.

En la colonia Cerro de la Cruz, elementos de Bomberos atendieron dos reportes por ingreso de agua a viviendas. En uno de los casos, realizaron maniobras para destapar un desagüe y evitar mayores afectaciones al inmueble.

Asimismo, en la colonia Nombre de Dios se atendió el reporte de un vehículo que cayó en un socavón. Los elementos realizaron maniobras para intentar retirarlo; sin embargo, no fue posible concretar su extracción durante la intervención. No se reportaron personas lesionadas.

De igual manera, se acudió a reportes en las colonias Isabella, Quintas Carolinas y Campesina, donde, tras las revisiones correspondientes, no se detectaron situaciones de riesgo.

Entre los incidentes registrados, también se reportó el fallecimiento de un hombre que fue arrastrado por la corriente de agua, hecho que fue atendido por las autoridades correspondientes.

Como parte de las acciones de apoyo a la ciudadanía, durante las próximas horas el Gobierno Municipal realizará recorridos para identificar y atender a familias en situación de vulnerabilidad, con la entrega de hules, cobijas y despensas a quienes lo requieran.

El Gobierno Municipal mantiene activas las labores de atención y seguimiento a los reportes ciudadanos, y exhorta a la población a extremar precauciones, evitar cruzar calles inundadas, arroyos o zonas con acumulación de agua, así como reportar cualquier situación de emergencia al 9-1-1.