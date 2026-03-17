Atiende Fiscalía Centro 82 querellas por presunto fraude en jubilaciones del IMSS

• Daño patrimonial se estima en 1 millón 340 mil pesos

• Pide Fiscal de Distrito estar atento para evitar ser víctima de esos engaños

La Fiscalía de Distrito Zona Centro hace un llamado a la población adulta mayor a evitar ser víctimas de fraude, cometido por supuestas empresas con el ofrecimiento de ampliar el monto de las pensiones y jubilaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El Fiscal de Distrito Zona Centro, Dr. Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, observó que en la medida en la que la gente esté alerta de situaciones como esta, se podrán prevenir los delitos.

La coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, Miriam Tarango García, informó que hasta el momento hay 82 querellas en investigación, que suman un detrimento total de 1 millón 340 mil pesos.

Explicó que, alrededor de octubre de 2025, las víctimas comenzaron a ser contactadas por Facebook y de voz en voz, para anunciar que a través de una empresa que se hacía llamar “Consultoría Legal”, se podía aumentar la mensualidad que recibían como pensionados o jubilados del IMSS.

Detalló que las víctimas acudieron a la oficina que instaló la supuesta empresa, sobre la avenida Zarco, en la colonia Salud, en donde fueron atendidas por “asesores”, quienes describían cuál era el trámite a seguir y la cantidad de dinero que debían pagar.

Generalmente se trataba de 9 mil 200 pesos, que podían pagar hasta en tres partes, y algunas personas lo hicieron en efectivo y otras con transferencia, y bajo la promesa de que a los tres meses recibirían un retroactivo en el aumento de su pensión.

Parte del engaño, era una llamada donde simulaban hablar por teléfono con un delegado del IMSS, para ganarse la confianza de las y los afectados, al hacerles creer que el trámite era tanto real, como legal.

Semanas o días después, los defraudadores se comunicaban con las víctimas, y les pedían más dinero para “liberar una cuenta”, también con el ofrecimiento de que obtendrían “retroactivos muy altos”.

Con el paso del tiempo, las víctimas notaron que no recibían dinero y acudieron a buscar a los supuestos asesores, por lo que a mediados de febrero se dieron cuenta de que ya no estaba nadie en las oficinas, y comenzaron a presentar las denuncias.

El 25 de febrero se recibió la primera querella, por lo que la Policía de Investigación acudió al local, pero los delincuentes ya se habían ido, además de que no se encontraron indicios del paradero.

Actualmente, la línea de investigación rastrea las cuentas bancarias en las que se hicieron depósitos, a fin de dar con el paradero del o los responsables.

La coordinadora invitó a la ciudadanía que haya resultado afectada, a presentar su querella, para poder recuperar su patrimonio y llevar ante los tribunales a estos delincuentes.

Asimismo, enfatizó la importancia de no caer en estos engaños, al estar alerta sobre la legalidad de los trámites y la formalidad de los negocios con los que se realizan este tipo de transacciones.