Atentos a reforma del Sistema Anticorrupción, pediremos autonomía de fiscalías: Valenzuela

El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Luis Abelardo Valenzuela Holguín manifestó que están a la espera de conocer los detalles de la reforma que Morena pretende realizar al Sistema Nacional Anticorrupción.

No obstante, adelantó que Chihuahua buscará que se refuercen a las Fiscalías Anticorrupción de las entidades federativas, dotándolas de autonomía.

Recordó que actualmente, solo en los estados de Chihuahua, Quintana Roo, Campeche, Durango y Yucatán cuentan con una Fiscalía Anticorrupción autónoma mientras que en el resto del país operan como un ente especializado de las fiscalías generales.

Valenzuela Holguín señaló que en Chihuahua se cuenta con un antecedente lamentable en el que, las investigaciones que se iniciaron en contra del exgobernador César Duarte y sus allegados no se hicieron de la manera correcto ni desde la Fiscalía Anticorrupción, obteniendo resultados catastróficos.

“Esperemos que haya la sensibilidad y la apertura del Congreso de la Unión para escuchar a las entidades federativas y desde luego que Chihuahua habrá de hacer sus propios planteamientos”.