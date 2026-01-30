Ataque armado en centro de rehabilitación deja un lesionado

La noche de este viernes, se registró un ataque armado en un centro de rehabilitación denominado Ave Fénix, ubicado en la calle Juan Pablo Segundo, entre las calles 73 y 75.

De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto ingresó al centro preguntando por un interno; al tenerlo frente a él, sacó de entre sus ropas un arma de fuego y realizó varias detonaciones, dejándolo lesionado. Tras la agresión, el presunto responsable intentó huir del lugar, siendo perseguido por un guardia de seguridad, quien logró desarmarlo a unos metros del centro. Posteriormente, el agresor fue golpeado de manera severa.

El hombre lesionado por impactos de bala fue trasladado a un hospital por una ambulancia de la Cruz Roja. El presunto agresor, lesionado por golpes, también fue atendido por otra unidad médica y quedó en calidad de detenido bajo custodia policial.

En el lugar de los hechos fueron localizados varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Las autoridades correspondientes ya realizan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

