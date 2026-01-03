Ataque a balazos en bar del centro de Cuauhtémoc deja un hombre herido

La tarde de este sábado se registró un nuevo hecho violento en el primer cuadro de la ciudad, luego de que un hombre resultara lesionado por impactos de arma de fuego al interior de una cantina ubicada sobre la avenida Independencia.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas en el bar denominado Fiesta, situado en el cruce con la calle Tercera, lo que generó una rápida movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto arribó al establecimiento y, sin mediar palabra, disparó en contra de otro masculino, quien quedó herido. Paramédicos acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado de urgencia a un hospital para su atención médica.

Elementos de distintas corporaciones aseguraron la zona, mientras que agentes investigadores iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el responsable del ataque.

Cabe señalar que a escasos metros de este lugar, sobre la misma avenida Independencia, el pasado miércoles una mujer fue asesinada a balazos en el exterior del bar Mi Ranchito, lo que ha generado preocupación entre comerciantes y vecinos del sector por la recurrencia de hechos violentos en la zona.