Lausana.- Desafiado el lunes por el francés Philippe Diallo, el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, conocerá en unas horas si tendrá algún otro rival en su intento por conseguir un cuarto mandato al frente de la organización.

Los aspirantes a la máxima dirigencia del futbol mundial tienen hasta el miércoles a medianoche para hacer llegar a Zúrich, sede de la FIFA, un dosier respaldado por el aval de al menos cinco de las 211 federaciones nacionales.

Se trata de un requisito indispensable para concurrir a las elecciones del 18 de marzo de 2027 en Rabat. Tanto para el dirigente suizo-italiano -quien preside el organismo desde 2016- como para el francés Diallo, respaldado el lunes por la UEFA como su candidato, este trámite representa apenas una formalidad.

Distinto es el panorama para otros posibles contendientes: el exfutbolista suizo de origen español Ramón Vega, el presidente de honor de la Federación Japonesa, Kozo Tashima, y el académico camerunés Jean Crépin Soter Nyamsi. Habrá que esperar hasta el jueves para que la FIFA haga oficial la lista definitiva de candidatos para los comicios de marzo.

El proceso de los últimos meses ha estado marcado por la crisis que sacudió a la institución desde que, en julio pasado, trascendió su plan para abrir las competiciones de la FIFA —incluido el Mundial— a inversores privados.

La intensa oposición que despertó la iniciativa, que incluyó una amenaza de boicot por parte de la UEFA, terminó por hacer naufragar el proyecto. Este episodio colmó la paciencia de buena parte del futbol mundial, tras meses de críticas hacia Infantino por la constante expansión del calendario de competiciones y su cercanía con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Como consecuencia, el dirigente de 56 años pasó de un escenario de reelección sin oposición, como ocurrió en 2019 y 2023, a tener que defender el cargo en las urnas.

Política y deporte

Aunque el frustrado plan de inversión privada pareció unir en un inicio a la UEFA (Europa), la Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) y la AFC (Asia), el tablero político se reconfiguró e Infantino logró recuperar buena parte del terreno perdido.

El actual mandatario se garantizó los respaldos de la CAF (África) y de la Conmebol (Sudamérica), además de asegurar el voto de las federaciones caribeñas y revertir la postura de la AFC.

El reto luce complejo para Diallo, quien cuenta con el respaldo unánime de las 55 federaciones europeas pero necesita sumar apoyos fuera de su continente para acercarse a la mayoría absoluta, fijada en 106 votos.

Tashima, en caso de concretar su candidatura, no parece contar de entrada con el respaldo de su confederación. En este contexto, Diallo deberá asumir el papel de canalizador del descontento, un rol que durante mucho tiempo pareció reservado para el canadiense Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, quien finalmente desistió de postularse.

Asimismo, se especuló con fuerza sobre la posibilidad de que otro francés, el exentrenador del Arsenal Arsène Wenger, fuera la figura de consenso impulsada por la influyente UEFA.

Sin embargo, a sus 63 años, Diallo posee menos proyección internacional que Wenger y su notoriedad fuera de Francia y de Europa sigue siendo limitada