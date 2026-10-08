Así es la “rosa” cósmica en el espacio llamada Arp 273, que formaron dos galaxias a 300 millones de años luz

La estructura exterior de UGC 1810 y la deformación de UGC 1813 muestran que ambas galaxias han tenido un encuentro gravitacional.

A unos 300 millones de años luz de la Tierra existe una estructura que, a primera vista, parece una rosa suspendida en el espacio. Se trata de Arp 273, un sistema formado por dos galaxias espirales que están interactuando. La apariencia de flor no es producto de una forma natural aislada, sino de la manera en que la gravedad de una galaxia ha alterado la estructura de la otra.

La NASA, junto con la Agencia Espacial Europea (ESA) y el equipo del Telescopio Espacial Hubble, documentó esta formación en una imagen obtenida el 17 de diciembre de 2010. La galaxia más grande, identificada como UGC 1810, fue deformada por la atracción gravitacional de su compañera, UGC 1813, que aparece debajo de ella.

La escena permite observar cómo las interacciones entre galaxias pueden modificar sus brazos espirales, extender material y favorecer la formación de nuevas estrellas.

¿Por qué Arp 273 parece una rosa?

La forma de Arp 273 se explica por la interacción gravitacional entre sus dos galaxias.

UGC 1810 es la galaxia espiral de mayor tamaño. Su disco fue deformado por las llamadas fuerzas de marea gravitacionales ejercidas por UGC 1813. El resultado es una estructura que recuerda a los pétalos de una rosa.

NASA explica que uno de los brazos exteriores de UGC 1810 parece haberse convertido parcialmente en un anillo. Esta característica es una señal que puede aparecer cuando dos galaxias pasan una cerca de la otra o una atraviesa parte de la otra.

En este caso, los datos apuntan a que la galaxia menor habría pasado profundamente por la mayor, pero de forma descentrada.

Por eso, la “rosa” no es una galaxia con forma de flor. Es el resultado visible de una interacción ocurrida a escala cósmica.

¿Qué galaxias forman Arp 273?

El sistema está compuesto principalmente por dos galaxias:

UGC 1810: es la galaxia espiral más grande y la que presenta la estructura parecida a una rosa.

es la galaxia espiral más grande y la que presenta la estructura parecida a una rosa. UGC 1813: es la galaxia más pequeña, ubicada debajo de UGC 1810 y orientada casi de canto respecto a la Tierra.

Entre ambas también puede observarse un puente tenue de material. NASA señala que las galaxias están separadas por decenas de miles de años luz, mientras que la interacción gravitacional deja señales visibles en sus estructuras.

La diferencia de tamaño también es importante. NASA indica que la galaxia mayor tiene una masa aproximada de cinco veces la de su compañera.

¿Las galaxias están chocando?

Sí, aunque hablar de un “choque” puede llevar a imaginar una colisión inmediata entre estrellas.

En realidad, las enormes distancias que existen dentro de una galaxia hacen que las interacciones entre galaxias sean procesos mucho más amplios.

La gravedad puede deformar sus discos, modificar sus brazos espirales y desplazar grandes cantidades de gas y material.

En Arp 273, las formas observadas son precisamente algunas de las señales de esa interacción. La estructura exterior de UGC 1810 y la deformación de UGC 1813 muestran que ambas galaxias han tenido un encuentro gravitacional.

¿Qué son los puntos azules que aparecen en la “rosa”?

Una de las características que más llama la atención en la imagen son los puntos y agrupaciones azules que aparecen en la parte superior de la galaxia grande.

No son estrellas aisladas vistas una por una. Se trata de cúmulos de estrellas jóvenes, calientes y brillantes, cuya luz destaca en las observaciones ultravioletas. La interacción entre las galaxias parece haber favorecido episodios de formación estelar.

La galaxia menor también muestra señales de intensa formación de estrellas en su región central. NASA señala que este proceso pudo haber sido provocado por el encuentro con UGC 1810.

¿Dónde está Arp 273?

Arp 273 se encuentra en la constelación de Andrómeda, a unos 300 millones de años luz de la Tierra.

Esto significa que la luz captada por Hubble comenzó su recorrido hacia nosotros hace aproximadamente 300 millones de años. Por eso, cuando observamos esta imagen, no estamos viendo cómo se encuentran las galaxias en el presente, sino cómo eran cuando la luz que ahora recibimos inició su viaje.

Un año luz es una unidad de distancia: corresponde a la distancia que recorre la luz en un año, cerca de 9.5 billones de kilómetros.

¿Cuándo tomó Hubble la imagen de Arp 273?

Aunque la fotografía puede volver a circular en redes sociales por su aspecto de “rosa cósmica”, no corresponde a una observación reciente.

El Telescopio Espacial Hubble obtuvo los datos el 17 de diciembre de 2010mediante su Cámara de Campo Amplio 3, conocida como WFC3. La imagen es una composición elaborada con observaciones realizadas mediante tres filtros que permiten captar información en distintas regiones del espectro, incluidas longitudes de onda ultravioleta, azul y roja.

NASA presentó la imagen en 2011 como parte de las celebraciones por el 21 aniversario del lanzamiento del Hubble.

¿Qué nos enseña esta “rosa” sobre las galaxias?

Más allá de su apariencia, Arp 273 permite observar uno de los procesos que intervienen en la evolución de las galaxias: sus interacciones gravitacionales.

Las galaxias no permanecen necesariamente aisladas. Cuando dos de ellas se aproximan, la gravedad puede modificar sus formas y alterar la distribución del gas y las estrellas. En determinadas condiciones, estos encuentros también pueden favorecer nuevos episodios de formación estelar.

En Arp 273, esas consecuencias quedaron registradas en los brazos deformados de UGC 1810, las estructuras extendidas de su compañera y los grupos de estrellas jóvenes que destacan en la imagen.

Así, lo que desde la Tierra parece una rosa suspendida en el cosmos es, en realidad, el registro de una interacción gravitacional entre dos galaxias que se encuentran a cientos de millones de años luz de nuestro planeta.

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Título: Arp 273: la “rosa” cósmica que formaron dos galaxias a 300 millones de años luz

Arp 273: la “rosa” cósmica que formaron dos galaxias a 300 millones de años luz Slug: arp-273-rosa-cosmica-galaxias-300-millones-anos-luz

Meta descripción: Arp 273 parece una rosa en el espacio, pero su forma es resultado de la interacción gravitacional entre dos galaxias observadas por Hubble.

Arp 273 parece una rosa en el espacio, pero su forma es resultado de la interacción gravitacional entre dos galaxias observadas por Hubble. Bajada: La estructura está formada por UGC 1810 y UGC 1813, dos galaxias en interacción cuya gravedad deformó sus formas y favoreció la formación de estrellas.

La estructura está formada por UGC 1810 y UGC 1813, dos galaxias en interacción cuya gravedad deformó sus formas y favoreció la formación de estrellas. Alt de imagen: Arp 273, par de galaxias en interacción con forma de rosa captado por el Telescopio Espacial Hubble

Fuente oficial principal: NASA Science: Arp 273, la “Rose”. También puedes enlazar la explicación original de NASA sobre la “Rose” de galaxias.