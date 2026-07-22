Asesinan al alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, al interior de la presidencia municipal

Cuernavaca. El alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero (PVEM), fue asesinado este miércoles al interior de la presidencia municipal, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos.

De acuerdo con fuentes policiacas, dos hombres que viajaban en motocicleta ingresaron hasta las oficinas del presidente municipal y le dispararon para después darse a la fuga.

A las 13:48 horas, la FGE confirmó en un comunicado el fallecimiento del edil.

“La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos suscitados este miércoles 22 de julio, en los que perdió la vida el presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero”, informó.

La dependencia agregó que personal del Ministerio Público de la región oriente realizó las diligencias iniciales y el levantamiento del cuerpo en el interior de la presidencia municipal.

Minutos antes de las 13 horas, el Gabinete de Seguridad de Morelos informó, a través de sus redes sociales, el despliegue de un operativo en Temoac y municipios aledaños tras la agresión contra el alcalde.

Según los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 12:30 horas en las instalaciones del ayuntamiento de este municipio ubicado en la región oriente de Morelos.

Operativo en la región oriente de Morelos para dar con los responsables del homicidio

Tras la agresión se desplegó un operativo en el que participaron corporaciones estatales y federales, además del helicóptero del Gobierno de Morelos, para tratar de localizar a los responsables.

Lavín Romero ya había sobrevivido a un atentado el pasado 31 de enero, cuando fue atacado a balazos mientras circulaba por la carretera federal México-Oaxaca, en territorio morelense.

El alcalde era yerno de Angelina “N”, extesorera municipal, identificada por la Fiscalía General del Estado como presunta líder de la célula delictiva conocida como Los Aparicio o Los Huazulcos. La mujer fue detenida en septiembre de 2025 junto con otras 10 personas.

De acuerdo con la FGE, esa organización es investigada por su presunta participación en delitos de narcomenudeo, extorsión, homicidio y secuestro en los municipios de Jantetelco, Jonacatepec, Ocuituco, Temoac, Tetela del Volcán y Zacualpan de Amilpas.

Las autoridades estatales también han señalado que dicha célula criminal mantenía influencia en el ayuntamiento de Temoac desde hace más de una década.

Temoac también es conocido porque en la comunidad de Amilcingo fue asesinado, en febrero de 2019, el activista y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), Samir Flores Soberanes, uno de los casos más emblemáticos de violencia contra defensores del territorio en el estado.