Asesinan a dos sujetos con arma de fuego en Cuauhtémoc

Dos personas del sexo masculino fallecieron ayer por la noche luego de ser atacados con arma de fuego, en hechos distintos ocurridos en la ciudad de Chihuahua.

El primer hecho que se reportó ocurrió en la avenida Tecnológico y calle Barcelona del fraccionamiento Villa de España, etapa dos. Personal de Investigación de la Fiscalía de Distrito, Zona Occidente que acudió al lugar, informó que tuvo a la vista el cuerpo de un masculino ya sin signos vitales, quien fue identificado de manera preliminar como Fernando G. O., de 28 años de edad.

Vestia un pantalón de mezclilla azul, playera tipo Polo en color negro, tenis negros y un cinto negro a quien se le aprecian heridas en mentón cuello y abdomen. Personal de Servicios Periciales, embaló en la escena diversos casquillos de arma de fuego al parecer calibre. 223.

El segundo hecho se registró en las calles 68 y Tenochtitlán de colonia Tierra Nueva, la víctima fue identificada de manera preliminar como Juan Ramón M. S., de 29 años de edad.

Vestía un pantalón de mezclilla en color azul oscuro, tenis negros con rojo, cinto negro, playera en color negro con blanco y amarillo con la leyenda Hugo Boss a quien se le aprecia una herida en la extremidad cefálica; en la escena se aseguraron diversos casquillos de arma de fuego al parecer calibre .223.

Ambos cuerpos fueron traslados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.