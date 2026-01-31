Aseguró Policía Municipal vehículo involucrado en delito de robo a comercio

–Gracias a los trabajos de investigación de campo y gabinete, apoyados de PECUU.

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 31 de enero de 2026.- Elementos de la Policía Municipal adscritos a la Unidad de Investigación Policial(UIP), realizaron un cateo en el cual lograron el aseguramiento de un vehículo presuntamente relacionado con la comisión del delito de robo a local comercial en la capital.

Derivado de las investigaciones de campo y de gabinete, se logró obtener información con base en videograbaciones particulares y en la plataforma PECUU, mediante las cuales se detectó el vehículo en el que descienden los presuntos responsables, así como aquel en el que abordan los productos.

Como resultado de dichas diligencias, se obtuvo el domicilio donde se encontraba ubicado el vehículo de interés, en la colonia El Porvenir, el vehículo identificado corresponde a un Volkswagen Jetta, modelo 2002 y fue trasladado al Complejo Estatal C4,

Además se dio parte al Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación para la continuación del procedimiento legal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.