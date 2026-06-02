Aseguraron 37 caninos en situación de maltrato en Ciudad Juárez

• Estas acciones son resultado de ocho cateos realizados en el mes de mayo

En seguimiento al compromiso para resguardar y proteger los animales que sufren de maltrato doméstico, y en atención a las denuncias ciudadanas, la Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, aseguró a 37 caninos de diferentes razas, en cateos realizados durante el mes de mayo de 2026, en Ciudad Juárez.

El aseguramiento y resguardo de las mascotas, se registraron en diversos domicilios de las colonias Kilómetro 29, Anapra, Educación, Fronteriza, Del Real, Parajes de Oriente, Valle Verde y Anáhuac.

Domicilios que fueron intervenidos mediante órdenes de cateo cumplimentadas por agentes del Ministerio Público, en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de Investigación, con apoyo y colaboración de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Las mascotas aseguradas en estas acciones, quedaron bajo resguardo del Centro de Rescate de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) del Municipio de Juárez, en donde reciben atención adecuada.