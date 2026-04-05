Aseguran vehículos, armas y equipo táctico en Urique

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya, informó sobre el aseguramiento de vehículos con reporte de robo, armamento y equipo táctico en el municipio de Urique, como resultado de las acciones operativas implementadas en la zona occidente del estado.

Los hechos se registraron el 4 de abril de 2026, en el seccional San Rafael, donde elementos de la Subsecretaría de Despliegue Policial realizaron el aseguramiento como primeros respondientes.

Durante la intervención, se aseguraron tres vehículos, dos de ellos con reporte de robo en Estados Unidos, en los estados de California y Colorado, respectivamente, mientras que un tercero presentaba impactos por proyectil de arma de fuego. Uno de los vehículos contaba además con blindaje artesanal en la carrocería.

En el mismo operativo, se logró el aseguramiento de 11 armas largas de distintos calibres, así como cargadores, cartuchos útiles y diverso equipo táctico, entre ellos un chaleco portaplacas y un casco balístico.

Entre los indicios destacan cargadores para calibres 7.62×39, 7.62×51 y 30-06, así como 270 cartuchos útiles calibre 7.62×39, lo que representa un importante golpe a la capacidad operativa de grupos delictivos en la región.

El secretario Gilberto Loya destacó que este aseguramiento es resultado del trabajo permanente de vigilancia en zonas prioritarias, orientado a debilitar estructuras criminales y evitar la circulación de armamento y equipo ilegal.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Ciudad Cuauhtémoc, para las investigaciones correspondientes, mientras que los vehículos serán trasladados al corralón oficial.

La SSPE refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera firme y coordinada para fortalecer la seguridad en las regiones serranas y proteger a la ciudadanía.