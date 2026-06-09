Aseguran dos vehículos con reporte de robo en Cuauhtémoc y Madera

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, recuperaron dos vehículos que contaban con reporte de robo, en intervenciones efectuadas en los municipios de Cuauhtémoc y Madera.

De manera conjunta con personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en las calles Jardín Central y Jardín de San José del fraccionamiento Mirador, en la ciudad de Cuauhtémoc, aseguraron un vehículo Land Rover, línea Discovery, modelo 2017, color negro, sin placas de circulación, con reporte de robo del 13 de mayo de 2023, en Oklahoma, Estados Unidos.

La otra intervención de los agentes ministeriales, fue en el kilómetro 2 de la carretera Madera – El Largo Maderal, en donde aseguraron un vehículo de la marca Dodge, tipo pick up, línea Dakota, modelo 2006, color rojo con reporte de robo del 08 de junio del 2026.

Los vehículos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlos a disposición de los respectivos agentes del Ministerio Público que integran las carpetas de investigación y las diligencias para su devolución a los propietarios.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.